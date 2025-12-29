Publicado el nuevo convenio de la Xunta de desbroces al que podrán adherirse municipios con plan antincendios

Archivo - Labores de desbroce - XUNTA DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este lunes el nuevo convenio de la Xunta y la empresa pública Seaga para la limpieza de biomasa en franjas secundarias. De tal forma, los ayuntamientos interesados podrán adherirse con el requisito de que tengan aprobado el plan de prevención de incendios.

La pasada semana, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, indicó --en un acto de presentación del convenio a alcaldes-- que en los últimos años se adhirieron un total de 292 municipios al acuerdo que estaba vigente, 268 de ellos con el plan de prevención aprobado.

Este convenio sale adelante tras rechazarlo la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), ya que critica que cuenta con medidas insuficientes tras la ola de incendios que arrasó más de 100.000 hectáreas el pasado verano.

El texto publicado por la Xunta este lunes recoge que "la Consellería del Medio Rural y Seaga intentaron la negociación de este nuevo convenio de colaboración con la Fegamp", pero el órgano municipalista aprobó, "sin unanimidad", no firmarlo. No obstante, la resolución deja la puerta abierta a que "la Fegamp podrá adherirse en cualquier momento al convenio mediante acuerdo de su órgano de gobierno".

Asimismo, la resolución publicada en el DOG analiza que la ola de incendios del verano de 2025 supuso "una situación de extrema dificultad derivada de la combinación de altas temperaturas, fuertes vientos y una sequía prolongada que causaron daños graves en bienes públicos y privados".

"La provincia de Ourense concentró la mayor parte de los focos, con incendios de gran magnitud como el de Chandrexa de Queixa. Junto con otros fuegos en Larouco, Agolada, en distintos municipios lucenses y en zonas de la provincia de A Coruña y Pontevedra, se conformó una situación de emergencia sin precedentes, que obligó a la movilización de millares de efectivos autonómicos, estatales y municipales". relata el texto de la Consellería do Medio Rural.

CONVENIO

Este acuerdo firmado con Seaga tiene vigencia hasta 2029. Cuenta con un alza de la inversión destinada a estas tareas, que se duplica hasta los 25 millones de euros anuales, en los que se incluye el fondo específico de limpieza de franjas dotado con 10 millones.

El convenio incluye un refuerzo del apoyo a ayuntamientos, especialmente a los de menos de 10.000 habitantes. Además, se incrementará el número de parroquias priorizadas, que pasan de 157 a 276 en este nuevo convenio, en las que los particulares podrán seguir contratando a Seaga para las rozas por un importe de 420 euros por hectárea.

También continúa la posibilidad de que Seaga realice estas ejecuciones en hasta 10 hectáreas por municipio y año fuera de las parroquias priorizadas, así como la limpieza de 12 kilómetros de vías municipales.

Asimismo, con la finalidad de mejorar la transparencia del sistema, se desarrolló un visor en el cual se muestra y mantiene actualizada la red de franjas secundarias de gestión de la biomasa.

Paralelamente, un acuerdo de colaboración con el Instituto de Estudos do Territorio permitirá trabajos de análisis de la información urbanística de los ayuntamientos y construcciones para la generación de las franjas secundarias, con la gestión de las referencias catastrales afectadas.

Desde el año 2021 se inspeccionaron más de 2,5 millones de parcelas y se realizaron rozas de forma subsidiaria en más de 6.500 fincas. En el ámbito de las parroquias priorizadas, se contrataron los servicios de Seaga en más de 27.200 parcelas.