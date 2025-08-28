Rueda, tras negar bomberos el saludo a Mañueco: "Estoy seguro que intenta hacerlo lo mejor posible"

Rueda acompaña a los Reyes en su visita. - Rosa Veiga - Europa Press

VERÍN (OURENSE), 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "intenta hacerlo lo mejor posible", después de que bomberos forestales le negasen el saludo en la jornada de este miércoles durante la visita de los Reyes.

Así lo ha expresado este jueves a preguntas de los medios de comunicación, tras finalizar la visita de Felipe VI y Letizia al municipio ourensano de Verín.

"Yo le agradezco muchísimo a nuestros bomberos, a todo el personal de extinción, el trabajo que hicieron durante estos días tan tremendos, y el que queda por hacer", ha esgrimido Rueda.

A renglón seguido, ha apuntado que "está seguro" de que Mañueco también "intenta hacerlo lo mejor posible" y "agradece muchísimo el trabajo que hicieron los bomberos en Castilla y León".