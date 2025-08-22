Siguen graves los brigadistas y el bombero heridos en Ourense, con mejoría respecto a la inhalación de humo

Vecinos y vecinas de Vilela en Ourense durante uno de los incendios en la provincia - Rosa Veiga - Europa Press

A CORUÑA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los tres brigadistas y el bombero heridos durante los operativos de extinción de los incendios forestales en Ourense continúan ingresados en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña con pronóstico grave y muy grave. No obstante, mejoran en cuanto a las consecuencias por inhalación de humo.

Según el último parte médico facilitado por el centro hospitalario, el brigadista más joven, de 18 años, presenta quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo e intoxicación por inhalación de humo. Está estable pero el pronóstico sigue siendo muy grave.

Otro de los brigadistas, de 23 años, con pronóstico grave por quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo, y también con intoxicación por inhalación de humo ya resuelta, evoluciona favorablemente. Su pronóstico es reservado.

El tercero de ellos, de 25 años, está estable dentro de la gravedad. Presenta quemaduras de segundo grado en el 15% del cuerpo y, como sus compañeros, intoxicación por inhalación de humo en proceso de resolución.

El último de los ingresados es un bombero de 46 años que también está estable dentro de la gravedad. Presenta quemaduras de segundo grado en el 10% del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo ya resuelta.