El SLG alerta de que el conflicto laboral en el Craega pone en riesgo objetivos de agricultura ecológica

LUGO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) muestra su "preocupación" por el conflicto laboral existente en el Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega), tras las recientes sentencias judiciales que dan la razón a los empleados y anulan el traslado forzoso desde Monforte a Lugo.

Apunta que esta situación pone en riesgo objetivos europeos de agricultura ecológica al ser el Craega "un organismo público fundamental para la promoción y certificación de la producción" de este tipo. Explica que los empleados de este organismo "son quienes se relacionan directamente con los operadores registrados en el Consello Regulador, prestando un servicio esencial para el desarrollo del sector".

Actualmente, Galicia cuenta con un 4% de superficie agraria certificada como ecológica. Frente a esto, la Unión Europea estableció el objetivo de alcanzar el 25% para el año 2030. "Con este panorama de inestabilidad, vemos muy complicado que se puedan alcanzar estas objetivos", advierte.

"Si las personas trabajadoras del Craega están de baja laboral o fuera de su puesto de trabajo, resulta evidente que el servicio al sector ecológico gallego se verá afectado negativamente en un momento crucial para su desarrollo", indice el Sindicato Labrego.

Por todo ello, reclama que se busquen soluciones inmediatas para el bienestar de los trabajadores del Craega. "No podemos permitir que conflictos de índole laboral y de gestión institucional pongan en riesgo este sector", afirma.