Agricultores y ganaderos se reúnes con el sudelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, para abordar sus principales demandas - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN OURENSE

Rural.- Tractoristas deciden este fin de semana si desbloquean la A-52 tras una reunión "positiva" con la Subdelegación

El subdelegado celebra un "clima constructivo" de "escucha y colaboración y compromete "contacto permanente" con el sector

OURENSE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, y ganaderos y agricultores, que permanecen estacionados en la autovía A-52 a su paso por Xinzo de Limia (Ourense) desde hace cerca de un mes, han valorado "positivamente" la primera reunión mantenida tras forzar la entrada en el edificio de la Subdelegación a principios de mes, aunque "sin acuerdos firmes", y los tractoristas han avanzado que decidirán este fin de semana si desbloquean la autovía.

Así lo han trasladado los manifestantes a su salida de la reunión, en el edificio de la administración estatal, donde han celebrado "predisposición al diálogo" por parte de Santos para "seguir trabajando". "Adelantos pocos, pero hay predisposición. Después de dos meses ya nos vamos empezando a entender y creemos que por ahí debemos seguir", ha señalado Javier Losada, uno de los portavoces.

En este sentido, los tractoristas han explicado que durante el encuentro ambas partes trataron cuestiones como los recortes de la PAC, Mercosur, la Ley de Cadena Alimentaria y, especialmente, la vacunación contra la Dermatosis Nodular.

DUDAS

En concreto, Miguel Gómez --otro de los portavoces y ganadero-- ha trasladado las dudas del sector en cuanto a la nueva normativa, a partir de la cual "España abre las puertas a Francia para poder traer vacas vacunadas". "Tenemos muchas dudas sobre si va a ser la línea correcta para nosotros. Si en una explotación hay vacas vacunadas compradas desde estos países y da una positivo, ¿sacrifican a todas o las que no están vacunadas?", ha añadido.

En esta línea, Gómez ha desgranado que esta enfermedad "no se está transmitiendo a otras zonas por la climatología actual" y ha transmitido su preocupación "cuando venga la primavera y los vectores empiecen a funcionar".

"No es lo mismo que un mosquito que pica y transmite, sino que solo con que se pose en el animal ya transmite la enfermedad, entonces creo que se quedaron bastante sorprendidos de ello. No creo que a día de hoy tengan algún mecanismo para enfrentar este problema", ha lamentado.

LAS SANCIONES

Asimismo, ganaderos y agricultores han reiterado que las multas impuestas tras las reivindicaciones "han sido un poco abusivas", ascendiendo en total a cerca de 300.000 euros --según sus estimaciones--, y han señalado que, aunque comprenden que "al hacer algo ilegal es normal sancionar", intentarán "abordarlas como puedan" o, de ser posible, "recurrirlas". En esta línea, han pedido a la administración que "comprenda la situación" y "utilice las armas legales que tenga" para reducir las cuantías.

"Después de los incendios, a muchos de los sancionados les ardieron forrajes, cierres, propiedades y demás. Y tras dos meses aquí no estamos facturando porque no estamos recogiendo los animales para la venta, porque no hay tiempo. Nos arde todo, venimos a protestar por un montón de cosas y aún por encima nos llegan esas sanciones", ha lamentado Miguel Gómez.

Así, han avanzado que trasladarán las cuestiones tratadas en la reunión al resto de manifestantes para decidir, durante el fin de semana, si desbloquear la A-52, después de casi dos meses concentrados.

"La fuerza para seguir protestando no se va a perder, pero estamos cansados después de dos meses. Merece bastante la pena lo que estamos reivindicando", ha señalado Javier Losada.

LA RESPUESTA DE SUBDELEGACIÓN

Por su parte, el subdelegado ha celebrado un "clima constructivo" durante el encuentro, con "escucha y colaboración" y "compartiendo el objetivo común de fortalecer y defender" el sector primario de la provincia.

Asimismo, la administración ha señalado que Santos recogió "las principales inquietudes" de los portavoces para trasladárselas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, especialmente con respecto a la Ley de la Cadena Alimentaria, "fundamental para garantizar precios justos".

En este sentido, en relación a la vacunación contra la Dermatosis, el subdelegado ha trasladado que las competencias en "sanidad animal y control de movimientos corresponden a la Xunta" y ha recalcado que esta es la "administración responsable de aplicar las medidas oportunas en el territorio".

Finalmente, Eladio Santos se ha comprometido a mantener un "contacto permanente" con el sector, así como a "impulsar nuevos encuentros de seguimiento".