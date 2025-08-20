La UME continúa desplegada en ocho incendios en León, Zamora, Ourense y Cáceres

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa desplegada en ocho incendios repartidos por cuatro provincias: León, Zamora, Ourense y Cáceres.

En concreto, se encuentran en el incendio de Yeres, Oencia, Barniedo de la Reina y Anllares del Sil (todas ellas, localidades leonesas); Porto (Zamora); Oímbra - Xinzo de Limia, Seadur Larouco (Ourense) y Jarilla (Cáceres).

De acuerdo con fuentes del Gobierno con datos de ayer, hay "más de 1.400 militares" de la unidad militar desplegados en ataque directo contra el fuego, mientras que otros 2.000 están trabajando en misiones de apoyo y relevo.