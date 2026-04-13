Unión de Uniones pide flexibilizar en solicitudes de la PAC la obligación de declarar el NIF de arrendadores

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha trasladado nuevamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su "preocupación" ante los problemas que están encontrando numerosos agricultores y ganaderos en la actual campaña de la PAC como consecuencia de la obligación de declarar el NIF de los arrendadores o cedentes de las parcelas y solicitando una corrección de la norma, según informa en un comunicado.

En concreto, en estos momentos, coincidiendo con la fase de cumplimentación de la Solicitud Única, la organización está comprobando las "numerosas dificultades reales" para cumplir con el requisito de cumplimentar la identificación de las parcelas con el NIF del titular arrendador, tal y como ya había alertado al Ministerio.

Según señala Unión de Uniones no se trata de una negativa a cumplir con la normativa, sino de obstáculos prácticos derivados de la propia realidad de la propiedad rústica en España, como herencias no formalizadas, discrepancias entre catastro y registro, copropiedades o dificultades para identificar a los titulares de las parcelas.

La organización ha subrayado, además, que el impacto de estas incidencias no es menor. A diferencia de otros supuestos, en los que un error puede afectar únicamente a una parcela concreta, en este caso la incidencia puede comprometer la validez del conjunto de la solicitud de ayudas, generando una elevada inseguridad entre los solicitantes.

Unión de Uniones recuerda que la organización ya pidió a Agricultura volver a la redacción anterior de la norma, advirtiendo de los problemas que esta nueva exigencia podía traer. La organización ha llegado a presentar también voto particular en el Comité de Seguimiento contra la inclusión de la misma en las modificaciones al Pepac presentadas por Agricultura a Bruselas.

Asimismo, propuso, como alternativa, establecer elevar el umbral de superficie por debajo del cual no fuera obligatorio declarar el NIF del arrendador, con el fin de tener en cuenta la elevada fragmentación de la propiedad agraria en determinadas zonas.

"Se está poniendo en riesgo las ayudas de las que depende la viabilidad de muchas explotaciones modestas de profesionales del campo por empecinarse en acreditar algo sobre los papeles que, simplemente, es imposible demostrar en la realidad", han señalado desde la organización.