Unións Agrarias pide a la Xunta un periodo "excepcional" para justificar ayudas de la PAC por el temporal Kirk

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias pide al Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), dependiente de la Consellería do Medio Rural, que "abra una excepcionalidad" para la justificación de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en amplias zonas de la provincia de Lugo por la situación en la que aún se encuentran tierras anegadas tras el paso del temporal Kirk el pasado octubre de 2024.

En un comunicado, advierte de que Terra Chá, así como zonas de Sarria y Terra de Lemos, cuenta con terrenos que aún se encuentran "totalmente anegadas" por lo que no fue posible realizar la siembra de hierba y "en muchas parcelas ni siquiera retirar el maíz estropeado".

Lamenta que la Xunta no aportó soluciones a explotaciones que se quedaron sin forraje para vacas. "Ahora lo que se reclama es que no se penalice las granjas en las ayudas de la PAC por no poder realizar la rotación de cultivos, ya que es de todo punto imposible", sostiene.

UU.AA. advierte de que el nivel de humedad que tiene el terreno en estas zonas, si no cambia la climatología, "va a comprometer la próxima siembra de maíz", lo que afectará aún más a las rentas de las granjas, pues solo un 20% de las plantaciones tienen pólizas de seguros vigentes.

"La pérdida de la base de la alimentación para las ganaderías de vacas de carne o leche ya forzó a acudir masivamente a los mercados de piensos y concentrados para poder mantener las granjas. Una circunstancia que supuso un incremento de los costes de producción muy fuertes para muchas de ellas", explica.