UU.AA. comparecerá el 28 de julio en la comisión de estudio sobre el precio de la leche en el Parlamento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La junta de portavoces del Parlamento de Galicia ha fijado para el próximo martes, 28 de julio, la sesión extraordinaria de la comisión no permanente especial de estudio sobre el precio de la leche, que arrancará con la comparecencia de un representante de Unións Agrarias (UU.AA.).

Tal y como ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Grupo parlamentario Popular, Alberto Pazos Couñago, fijar una fecha para una nueva sesión era "un objetivo irrenunciable" y ha lamentado que el BNG "se opuso". "El precio de la leche es de enorme importancia, pero no tanta como para convocar una reunión antes de agosto", ha reprochado el representante del PPdeG.

Para Pazos Couñago, de esta forma se demuestra que "las prioridades del rural son las que marcan la agenda política y no al revés", subrayando que el sector lácteo "no entiende de parones estivales".

Así, ha destacado que Unións Agrarias es "clave" para "seguir defendiendo" las propuestas que, ha resumido, pasan por "garantizar precios de origen y el futuro de las explotaciones".

"ÚTIL Y RESOLUTIVA"

Por su parte, la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, en rueda de prensa tras la junta de portavoces, ha deseado que sea una comisión "útil, eficiente y resolutiva" y que las conclusiones que se dictaminen "vayan adelante".

Tras criticar la oposición del BNG, Méndez ha apuntado que los socialistas tampoco comparten "las prisas" para fijar la fecha, pero ha expuesto que el PSdeG reclamó que el primer compareciente sea el UU.AA.

En todo caso, ha advertido que faltan informes y documentación para "trabajar con garantías" y ha recordado que los socialistas ya apoyaron en su momento resoluciones sobre incendios y, casi 10 años después, "no se materializó en nada" y ahora "se ven las consecuencias de la inacción".

CALENDARIO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE

Por otro lado, la junta de portavoces también ha fijado el calendario de sesiones de la Cámara entre septiembre y diciembre, sobre lo que Lara Méndez ha vuelto a trasladar el malestar del Grupo Socialista por el hecho de que se "coarta la capacidad" de que el portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, pueda hacer una pregunta al presidente de la Xunta en todos los plenos.

"No entendemos que por 11 minutos se nos intente ningunear y silenciar desde el PP con la connivencia del BNG", ha reprochado antes de volver a reivindicar su "derecho de labor de control y fiscalización" al Gobierno.

A estas críticas ha respondido el portavoz popular, Alberto Pazos, que ha mostrado su "sorpresa" por las quejas sobre "la capacidad de presentar iniciativas en sesiones parlamentarias" cuando, según ha señalado, "el único grupo que renuncia a cuotas de iniciativas que le corresponde es el PP".

Por otro lado, Lara Méndez ha mostrado el "malestar" por parte del Grupo Socialista porque, tal y como ha denunciado, se les privó usar un espacio de la biblioteca del Pazo do Hórreo para grabar un vídeo, mientras que "a los pocos días" el PP "sacó un vídeo utilizando ese espacio público".

"No estamos en contra de que se utilicen los espacios públicos, pero no entendemos la diferencia de criterio. Da la sensación de que el Parlamento es un espacio privativo del PP que puede hacer uso de cualquier espacio y el resto de grupos no puede hacerlo", ha afeado.