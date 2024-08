La variedad de uva blanca 'Ratiño gallega' se incorpora a la lista de admitidas en la DO Rías Baixas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural publica este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) dos resoluciones por las que se aprueban diferentes modificaciones de los pliegos de condiciones de la Denominación de Origen Rías Baixas y de la Indicación Xeográfica Protexidas Barbanza e Iria y que, entre otras cuestiones, incluye la variedad de uva blanca 'Ratiño gallega' al listado de admitidas para ambos sellos de calidad diferenciada.

Tal y como ha detallado la Xunta en una nota de prensa, en el caso concreto de la DO Rías Baixas se modifican los requisitos obligatorios de las mezclas de las variedades para las tipologías de vino Rías Baixas Rosal, Rías Baixas Salnés y Rías Baixas Ribeira do Ulla.

En este sentido, ha recordado que estos vinos pueden llevar, junto con el nombre de la denominación de origen, otros nombres de zonas de su territorio si, además de estar elaborados en bodegas del correspondiente territorio, cuentan también con uvas de esa área geográfica y de determinadas variedades.

Así, a partir de ahora, aquellos vinos elaborados bajo el nombre de Rías Baixas Rosal, elaborados y producidos en la subzona de O Rosal, deben tener un porcentaje igual o mayor del 70% de una o varias de las variedades Albariño, Loureira y Caíño Branco.

En el caso de Rías Baixas Salnés --de la subzona Val do Salnés-- y Rías Baixas Ribeira do Ulla --subzona Ribeira do Ulla-- tendrán que contener un porcentaje igual o mayor al 70% de una o varias de las variedades Albariño, Loureira, Treixadura y Caíño branco.

Por otro lado, se incluye la variedad blanca 'Ratiño gallega' en el listado de las admitidas en la elaboración de los vinos de la denominación de origen Rías Baixas, ya que se realizaron los estudios que acreditan que se trata de una variedad autóctona reconocida.

De este modo, ha especificado la Consellería, la elaboración de los vinos protegidos por la DO Rías Baixas se realizará exclusivamente con uvas de las variedades Albariño, Treixadura, Loureira, Caíño branco, Torrontés, Godello y Ratiño gallega para vinos blancos; y Caíño tinto, Espadeiro, Loureiro tinto, Sousón, Mencía, Brancellao, Pedral y Castañal para los tintos.

IXP BARBANZA E IRIA

Por otra parte, el DOG también ha publicado este martes la modificación en el pliego de condiciones de la IXP Barbanza e Iria, en el que la variedad 'Ratiño gallega' se incorpora a la lista de las blancas admitidas en la elaboración de los vinos amparados bajo este sello.

Además, la resolución contempla una ampliación del ámbito territorial de la IXP, integrándose en ella la parroquia de Seira, del término municipal de Rois, limítrofe con el área actualmente delimitada, que comprende los términos municipales de Boiro, Catoira, Dodro, A Pobra do Caramiñal, Pontecesures, Rianxo, Ribeira y Valga, así como las parroquias de Camboño, Fruíme y Tállara, de Lousame; las parroquias de Iria Flavia y Padrón; y las parroquias de Baroña, Caamaño, Queiruga, Ribasieira, San Pedro de Muro y Xuño, de Porto do Son.

Por otra parte, también se modifica el logotipo identificador de estos vinos de calidad para sustituir la expresión 'viño da terra', vigente desde el año 2006, por la de 'indicación xeográfica protexida', actualmente "más reconocida y que supone una garantía de la calidad de los vinos de esta comarca".