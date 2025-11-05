La Xunta abre desde este miércoles las solicitudes de autorización para quemas agrícolas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural reactiva desde este miércoles las notificaciones para que particulares puedan realizar quemas agrícolas en Galicia, así como las solicitudes de autorización para las de restos forestales amontonados.

En el caso de las quemas agrícolas, quienes soliciten un nuevo permiso este miércoles, teniendo en cuenta que la comunicación debe efectuarse siempre con dos días de antelación según la normativa, podrán realizar la quema a partir de este viernes, 7 de noviembre.

Estas comunicaciones pueden realizarse a través de la web específica o llamando al 012. Como es habitual, los ciudadanos deberán confirmar que se trata de una "quema correspondiente a paja y/o material natural, agrícola, no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y/o ganaderas". En el caso de efectuar el trámite llamando al 012, deberán informar también de esta circunstancia por teléfono.

Además, se retoman también desde este miércoles las solicitudes de autorización para efectuar quemas de restos forestales amontonados. En este caso es necesario contar con autorización administrativa, dado el mayor riesgo de la actuación.

La Xunta ha recordado que las comunicaciones y autorizaciones de quemas a través de la web de la Consellería do Medio Rural son posibles de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia.

Además, en días laborables, también está a disposición de los ciudadanos el teléfono 012 para facilitar la comunicación. Tanto las comunicaciones como las autorizaciones dejarán de tener validez en los días con viento y altas temperaturas.