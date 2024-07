La Xunta afirma que el protocolo por ausencias de jefes de brigada antiincendios fue remitida a todos los centros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha asegurado que el protocolo de actuación ante ausencias de jefe de brigada anti incendios fue remitida el pasado verano "a todos" los centros de coordinacción provinciales y distritos forestales.

Así lo ha afirmado el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada del BNG Montserrat Valcárcel durante la Comisión 7ª del Parlamento gallego, celebrada este viernes.

Después de que la parlamentaria nacionalista acusase a Medio Rural de "descoordinación" en la gestión de los efectivos de la lucha contra el fuego, Manuel Rodríguez ha defendido que la forma de proceder en caso de ausencia de un jefe de brigada --que imposibilita la salida de las brigadas a trabajar-- fue "explicitada" a través de una circular enviada a los centros en la pasada campaña estival.

"Podemos interpretar que no estamos de acuerdo, pero no se puede decir que no hay un protocolo", ha sentenciado el responsable de Medio Rural.