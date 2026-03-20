La Xunta apuesta por tutorizar al alumnado de formación agraria para favorecer su incorporación al campo

La Conselleira Do Medio Rural, María José Gómez, Visita Hortalizas R. López SL - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado la apuesta de la Xunta por tutorizar al alumnado de formación agraria para favorecer su incorporación al campo.

Así lo ha indicado en una visita a la explotación Hortalizas R. López SL, situada en el municipio coruñés de A Laracha y que participa en la formación práctica dentro de los cursos de aptitud empresarial agraria.

La Xunta subraya los diez tipos de cursos de aptitud empresarial agraria, que abarcan desde el vacuno de leche hasta los cultivos intensivos, como el de huerta, con lo que se facilita que el alumnado conozca la realidad del sector.

En este contexto, la conselleira recuerda que se acaba de publicar una nueva convocatoria de las ayudas para la incorporación de jóvenes a la actividad agraria y planes de mejora, dotada con 53 millones de euros. El plazo de solicitudes está abierto hasta el próximo día 9 de abril.

Hortalizas R. López SL cuenta con 30 años de actividad y una hectárea de cultivo bajo invernadero en producción ecológica. Desempeñar un papel relevante como centro logístico de productos de huerta para Eroski, en el ámbito de Galicia y Asturias. Lllega a coordinar la producción y comercialización de unos 30 horticultores.