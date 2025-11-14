La Xunta asegura que las condiciones de las brigadas helitransportadas mejorarán con las nuevas licitaciones

Justifica l COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Defensa del Monte, Manuel Rodríguez, ha asegurado que las condiciones laborales de las brigadas helitransportadas mejorarán con las nuevas licitaciones y ha justificado que las actuales son las que son porque "no podías" contratar bomberos forestales "hasta noviembre del año 24", por la ley básica.

A preguntas de la diputada del BNG Montserrat Valcárcel sobre las condiciones de estos profesionales, en comisión parlamentaria, el director xeral ha reivindicado, de hecho, el impulso en Galicia de dicha figura del bombero forestal.

"Me encanta el debate (sobre las condiciones laborales). Estoy de acuerdo. Este director convirtió tres brigadas en 2023 en brigadas públicas. Ya en 2017 este director, la de aquella conselleira, puso la figura de bomberos forestales", ha argüido, en tercera persona sobre sí mismo.

En esta línea, ha retado "a cualquiera" a que se lo discuta, para recalcar que "no existía la categoría de bombero forestal y por tanto cuando tú contratas a través de una empresa privada, incluso pública como es Tragsa, y querías contratar un bombero forestal, no podías, hasta el año 2024".

Al respecto, ha mencionado el hecho de "no tener pagas extras, tener sueldos bajos...", para preguntar a la diputada nacionalista: "Qué cree, que viene de una decisión de la Xunta? No puede contratar algo que no está en el código nacional de ocupación", ha argumentado.

"Esta Xunta fue la que creó la categoría de bombero forestal en 2018", ha reiterado, y ha continuado con este tono: "Seremos raros. Creamos la categoría pero no los queremos contratar como tal... Y no será que no podemos? Y no será que hasta la aprobación de noviembre del 2024 del estatuto del bombero forestal en España no existía esa titulación o ese código nacional de ocupación? Pues sí, esa es la verdad".

Así, en su intervención, ha leído una de las preguntas de la parlamentaria del Bloque, sobre si "tiene previsto la Consellería do Medio Rural incrementar el peso del sector público en la gestión de las brigadas helitransportadas en la campaña contra incendios" y ha respondido que "ya lo hizo" y continuará "ese camino". "Evidentemente en función de cuando se hagan las nuevas licitaciones. Ahora con el estatuto podremos", ha concluido.

"INTOXIQUEMOS QUE ALGO QUEDA"

Por otra parte, ha sido crítico con el BNG al cuestionar muchos de los datos aportados por la portavoz y espetar: "Intoxiquemos que algo queda, porque así somos los malos, somos malísimos".

A mayores, ha asegurado que un bombero forestal le preocupa "bastante más que a cualquiera de los que están en esta sala", ocupada por diputados, y ha afeado al BNG que "repite mantras". "Los tratamos como si fueran esclavos en las galeras", "picando piedra" y "somos tan perversos" han sido otras frases irónicas pronunciadas por el director xeral.