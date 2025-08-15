La Xunta avisa de que los múltiples focos complican apagar y pide comprensión: "Este no es un incendio más"

Dos vecinas desveladas por la proximidad del fuego a Rebordondo (Cualedro), a 14 de agosto de 2025. - Rosa Veiga - Europa Press

El director xeral de Defensa do Monte explica que los numerosos focos, con condiciones cambiantes, contribuyen a "desbaratar" los operativos

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, ha advertido de las dificultades que provocan en el operativo de extinción los múltiples focos activos en Ourense, con condiciones cambiantes y los efectos del viento, al tiempo que ha pedido a la ciudadanía "comprensión" y que sigan las directrices de emergencias porque "este no es un incendio más".

Rodríguez ha realizado declaraciones, recogidas por Europa Press, en la pasada madrugada a la Radio Galega. En su intervención, ha admitido que la ola de fuegos que afecta a Ourense ha derivado en "una situación compleja, posiblemente la peor vivida en la historia de los incendios de Galicia".

El alto cargo, quien ha incidido en el cansancio y las "crisis vitales" que provocan los fuegos que arrasan Chandrexa de Queixa y otros puntos de Ourense, y ha ratificado que el riesgo elevado y la situación "complicada" continuará en los próximos días, ha destacado que esta ola llega ocasionada por una "tormenta perfecta".

En ella, ha incluido factores como las primeras olas de calor de junio, tras una primavera lluviosa en Galicia, junto con las temperaturas extremas que se están registrando este mes. Todo ello, deriva, en un marco en el que se han desatado incendios por imprudencias y también con intencionalidad, en una "compleja" situación, que se prevé que continúe en las próximas horas.

Precisamente, la multiplicidad de los focos, parte de ellos "intencionados", junto con la dificultad de acceso a algunas zonas, "empiezan a desbaratar los servicios de emergencia". "Tienes que repartirte muchos fuegos", ha manifestado, y ha apelado a acometer una "reflexión colectiva".

PIDO "COMPRENSIÓN"

A la ciudadanía le ha pedido "comprensión" y preservar la seguridad vital por encima de cualquier otra cuestión siguiendo las directrices de los servicios de emergencias. Su argumento es que puede haber núcleos cuyos vecinos aprecian riesgos que no están siendo atendidos, pero él director xeral advierte que se puede deber a que se está actuando en otra zona donde el riesgo es aún "mayor".

"La gente tiene que entender que esto no es un incendio más. Pido máxima comprensión y ayuda para atender a las instrucciones y colaborar con los servicios de emergencia", ha zanjado.