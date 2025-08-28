La Xunta da por controlados la mayoría de incendios en Ourense, entre ellos el mayor de la historia, en Larouco

Varios bomberos forestales tratan de extinguir un fuego en la provincia de Ourense, a 17 de agosto de 2025. - Adrián Irago - Europa Press

Siguen activos los focos de Avión (Ourense) y A Pobra do Brollón (Lugo), y queda extinguido el de A Fonsagrada

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

La lucha contra los incendios en Galicia sigue avanzando y la situación ha vuelto a mejorar en las últimas horas, en las que la Consellería de Medio Rural ha dado por controlados otros tres incendios en la provincia de Ourense, entre ellos el mayor fuego registrado en la historia de la comunidad, el de Larouco, con unas 30.000 hectáreas afectadas.

Así, según el último 'parte' hecho público por el departamento autonómico, actualmente siguen activos dos incendios: el que afecta al municipio ourensano de Avión, iniciado en la tarde del pasado domingo y con unas 250 hectáreas afectadas por el momento; y en la provincia de Lugo, el del A Pobra de Brollón, que se activó a mediodía del lunes y que obligó a activar la situación 2 de emergencia, ya desactivada. Este incendio forestal lleva quemadas unas 900 hectáreas.

Mientras, el resto de incendios se encuentran estabilizados o controlados. La principal novedad se sitúa en la provincia de Ourense, donde se ha avanzado en el control del mayor incendio, el que quemó unas 30.000 hectáreas en Larouco. Igualmente, en las últimas horas se han dado por controlados los fuegos de Chandrexa de Queixa (Requeixo y Parafita, mientras que el foco de Vilariño de Conso sigue estabilizado), con 19.000 hectáreas afectadas, y Carballeda de Avia-Beade, con 4.000 hectáreas.

También en la provincia de Ourense siguen controlados los incendios de A Mezquita (10.000 hectáreas), Oímbra-Xinzo de Limia (17.000 hectáreas), Vilardevós-Vilar de Cervos (900 hectáreas), Montederramo (120 hectáreas), y Maceda (3.500 hectáreas); mientras que continúa estabilizado el incendio de Carballeda de Valdeorras-Casaio (5.000 hectáreas).

En la provincia de Lugo, sigue activo el de A Pobra do Brollón y se ha extinguido el incendio de A Fonsagrada, en la parroquia de San Pedro de Río, tras quemar 53,47 hectáreas. En su extinción participaron (medios acumulados) 2 técnicos, 17 agentes, 30 brigadas, 28 motobombas, 2 palas, 3 helicópteros y 4 aviones.