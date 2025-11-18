La Xunta destaca a las agrupaciones forestales de gestión conjunta en la lucha contra el abandono del monte

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha destacado este martes a las agrupaciones forestales de gestión conjunta como figura "clave" para fomentar el incremento de la productividad y para luchar contra el abandono del monte, incidiendo en su gestión "sostenible, profesional y colaborativa".

En una visita a las agrupaciones de Tuxe y Cambela, situadas en el ayuntamiento ourensano de O Bolo, la conselleira ha reivindicado esta herramienta, que según ha afirmado facilita el dinamismo del sector, mediante la colaboración público-privada.

Ha apuntado además que esta cooperación permite avanzar en una gestión forestal "moderna, rentable y plenamente compatible" con la conservación de los ecosistemas.

Entre las ventajas de las agrupaciones defendidas por la conselleira está la reducción de costes, la mejora de la planificación de los aprovechamientos y el establecimiento de una comunicación directa entre los propietarios y la Administración forestal.

En esta línea, Gómez ha destacado el dato de las 44 agrupaciones que actualmente están ya en marcha en Galicia.

En este contexto, la conselleira ha reafirmado el compromiso de la Xunta con el sector forestal en general y, concretamente, con el castaño.

A propósito de esto ha citado la planificación estratégica, con la incorporación del Programa Estratégico del Castaño y de la Producción de Castaña, aprobado por la Xunta en el año 2022, dentro de la 1ª revisión del Plan Forestal de Galicia 2021-2040 'Hacia la neutralidad carbónica'.

Este programa recoge hasta 36 actuaciones, agrupadas en cinco grandes ejes: planificación, investigación, apoyo al sector viverista, comercialización y mejora de la competitividad.

PLAN PILOTO DE GESTIÓN CONJUNTA DE CASTAÑOS

De igual manera, ha subrayado los avances en el Plan piloto de fomento de la gestión conjunta de castaños, desarrollado en áreas estratégicas de las provincias de Lugo y Ourense y que propició, hasta el momento, la constitución de cinco agrupaciones forestales de gestión conjunta, entre ellas las dos visitadas hoy en O Bolo.

También ha recordado las diferentes líneas de ayudas al sector en general y al fomento del castaño en particular. Así, ha remarcado que solo desde 2022 su departamento destinó casi 2,6 millones de euros a financiar 145 proyectos, con actuaciones en más de 530 hectáreas y que supondrán, entre otras cosas, la plantación de más de 43.800 castaños en nuestra comunidad.