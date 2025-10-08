Xunta destaca la importancia para el desarrollo rural del programa europeo Leader, que "peligra" con la nueva PAC

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado este miércoles la importancia para el desarrollo local del programa europeo Leader, que "peligra" con la propuesta de la Unión Europea para la nueva PAC 2028-2034.

Así lo ha señalado Gómez en una visita a la empresa de fabricación de maquinaria Ramiro Vila, en Monforte de Lemos (Lugo), que recibió en 2024 más de 75.000 euros para la adquisición de un equipo robotizable para incrementar su productividad y ahorrar costes de producción.

Según recoge la Xunta en un comunicado, la conselleira ha aprovechado para reivindicar la necesidad de este plan, cuya financiación "peligra" ya que la propuesta de PAC supone el "desmantelamiento" del modelo actual basado en dos pilares con dos fondos diferenciados que permiten asegurar la renta de los agricultores y fomentar el desarrollo rural, tal como ha dicho.

Por ello, ha insistido en que estos fondos son "esenciales" para Galicia, donde se aplican directamente en los ayuntamientos de estos entornos para fijar población y crear empleo.