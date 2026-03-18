La Xunta destina un millón de euros a las ayudas para el control de rendimiento lechero

Archivo - Varias vacas en una ganadería de lácteo en la parroquia de Piñeiro, a 14 de noviembre de 2023, en Xermade, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la resolución relativa a las ayudas para el control de rendimiento lechero a las entidades oficialmente reconocidas para la realización de estas tareas en Galicia. Las aportaciones ascienden a un millón de euros y benefician a las Africores de A Coruña, Lugo y Pontevedra.

En concreto, esta línea de ayudas pretende compensar, en parte, los gastos generados a las entidades oficialmente reconocidas para la realización del control lechero en Galicia, "atendiendo a los importantes beneficios que el sector en su conjunto recibe por la implantación generalizada de este sistema".

Así, las actividades subvencionables a realizar por las entidades beneficiarias son aquellas destinadas a comprobar sistemáticamente las producciones y otras aptitudes funcionales de las hembras reproductoras lecheras.

Todo ello para determinar el valor genético y los méritos u otras capacidades de los animales, en el marco de un programa de cría aprobado oficialmente para la raza, según ha desgranado la Xunta en una nota de prensa.

Con todo, ha señalado que este control de rendimiento lechero tiene una "influencia directa" en el futuro del sector lácteo gallego "como base de la mejora genética en los esquemas de selección" y desde el punto de vista de la sostenibilidad y rentabilidad económica de las explotaciones.