La Xunta exige el blindaje de los fondos de la PAC para garantizar la sostenibilidad del sector primario

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez. - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha reclamado este miércoles que los fondos de la Política Agraria Común -y en especial los dedicados al desarrollo rural- "sigan estando blindados" en los presupuestos de la Unión Europea.

Lo ha hecho durante su participación, por videoconferencia, en las reuniones de la Conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural y de los consejos consultivos de política agrícola y política pesquera, presididos por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En estas reuniones, Gómez ha instado al ministro y al Gobierno de España a "pelear" por un presupuesto suficiente y ha mostrado su desacuerdo tanto con la rebaja del 20% de los fondos como con la desaparición del segundo pilar de la PAC (desarrollo rural), que se incluiría dentro de un fondo común en el que otros departamentos (consellerías o ministerios) podrían acceder también a esos recursos, dentro del Marco financiero plurianual.

Además, la conselleira también ha demandado al ministro que a su vez solicite en la UE una moratoria en la entrada en vigor del cuaderno digital de las explotaciones, previsto para el 1 de enero de 2027. Según Gómez, si no se adopta esta medida, las pequeñas granjas y productores de Galicia van a tener que hacer frente a un sobrecoste para pagar a quien les lleve a cabo esa gestión, "en un momento especialmente delicado para el sector".

En relación a las dificultades del sector, la titular de Medio Rural ha criticado la demora en el reparto, a nivel estatal, de los fondos comunitarios de la ayuda financiera de emergencia por la crisis en Oriente Próximo, que se ha abordado en estas reuniones.

Gómez ha advertido de que las comunidades autónomas sólo disponen hasta febrero del próximo año para publicar las órdenes de ayudas correspondientes y hacer efectivo el pago, y ha recordado además que los 1,6 millones de euros procedentes de Europa van a ser complementados con otros 2 millones de euros a través de fondos propios de la Xunta.