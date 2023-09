La Xunta indica que tendrá que declarar zonas vulnerables por contaminación "si no se han corregido" en 2025

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Gandaría, José Balseiros, ha constatado que la Xunta tendrá que declarar zonas vulnerables por contaminación en la comunidad "si no se han corregido" los datos en 2025, después de la publicación del decreto de masas de agua afectadas en 2022.

"Si finalmente antes de que acabe el plazo que hay de tres años desde la publicación del decreto (no se corrige la situación), habrá que declarar las zonas vulnerables", ha señalado en comisión parlamentaria, algo que ha visto "probable" que ocurra.

En cualquier caso, ha advertido de que "en otras zonas de España donde se declararon" estas zonas, "transcurridos años las analíticas no solo no mejoraron, sino que empeoraron", por lo que ha abogado por "actuar con cierta tranquilidad, franqueza y optimismo". Y ha subrayado que es preciso "no criminalizar" a ningún sector ni "perseguir" ni "culpar", en alusión al agroganadero.

De esta forma ha respondido al socialista Pablo Arangüena, que ha cuestionado por la adopción de medidas por parte del Gobierno gallego en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la directiva sobre nitratos de la Unión Europea de 1991.

Arangüena ha criticado la presencia de un Gobierno "tóxico para Galicia" y ha censurado también que sea "negacionista" en relación con la problemática de la contaminación.

"No le estaba llamando terrorista", ha precisado el director xeral en el turno de cierre, si bien ha lamentado lo que a su juicio fueron "afirmaciones demasiado atrevidas". "Galicia no está peor, está mejor (que otras comunidades) y va a estar muchísimo mejor", ha resuelto.