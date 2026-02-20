Xunta y organizaciones agrarias sellan un documento por una PAC "fuerte" que Rueda llevará al comisario europeo

Protesta de miembros del SLG a las puertas del Consello Agrario - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y las principales organizaciones agrarias --Unións Agrarias, Sindicato Labrego Galego y Asaga-- han sellado un documento "de consenso" en defensa de una Política Agraria Común (PAC) "fuerte" para el periodo 2028-2034 que mantenga presupuesto y sus dos pilares, especialmente el de desarrollo rural para Galicia.

Así lo han acordado en la reunión del Consello Agrario, celebrada este viernes en Santiago, en donde la conselleira ha explicado que ahora se dará traslado de este documento al Ministerio de Agricultura. Además, está previsto que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defienda esta reclamación ante el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen.

Al respecto, Gómez valora este acuerdo de rechazo al futuro modelo de PAC, pues "de ninguna manera se puede admitir el 22% de reducción de fondos" --que se traducen en unos 80 millones menos al año para Galicia-- en una negociación que "se prevé larga". "Galicia precisa de una PAC bien dotada, y más en un contexto de inestabilidad global", afirma.

Sobre este acuerdo, el secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, apunta a la necesidad de que se realice con un "frente común con el Estado". Apela también a extender este documento de defensa del presupuesto de la PAC con comunidades de la cornisa cantábrica, al tiempo que pide una redistribución distinta de dinero que "no perjudique permanentemente" a Galicia.

Igualmente, la secretaria xeral del Sindicato Labrego, María Ferreiro, valora "positivamente" este texto para trabajar en un marco común frente a una reducción de presupuesto y el mantenimiento de dos pilares de ayuda. También apela a buscar un posicionamiento común con la cornisa cantábrica por "similitudes".

En esta línea, el presidente de la Asociación Agraria de Galicia (Asaga), Francisco Bello, resalta que "todas las organizaciones agrarias" se unan a la Administración gallega para defender una PAC "justa".

PROTESTA A LA ENTRADA DEL CONSELLO AGRARIO

Durante la celebración de esta reunión un grupo de miembros del Sindicato Labrego Galego (SLG) ha realizado una concentración a las puertas de un lateral de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), en la que ha tenido lugar el Consello Agrario, para denunciar la situación de unos 400 jóvenes que se quedaron sin ayudas de incorporación al agro en la convocatoria de 2025.

Los agricultores y ganaderos han lanzado cánticos como 'Sen axudas non hai relevo' y 'Menos propaganda e máis axudas', al tiempo que portaban pancartas en las que se leía: 'Así apoiades ao rural? 380 incorporacións paradas'.

Preguntada por esta protesta, la conselleira do Medio Rural ha dicho "lamentar que haya una manifestación a las puertas del Consello Agrario, "órgano en el que están presentes las tres organizaciones agrarias" y en el que "se responde a todas las cuestiones que se planteen". "Esto no es un órgano político, es un órgano de trabajo, de consenso", agrega.

Recuerda que ya se trasladó al sector que los jóvenes que se quedaron sin ayuda en la convocatoria en 2025 tendrán apoyo en 2026 sin necesidad de hacer ningún nuevo trámite, a los que transmite "total tranquilidad", por lo que le "sorprende" esta protesta.

PREOCUPACIÓN POR EL NIF DE PROPIETARIOS DE PARCELAS

Otro punto que se ha abordado en esta cita ha sido la preocupación existente entre productores que tienen cedidas o arrendadas sus tierras por la obligatoriedad del Ministerio de Agricultura de indicar el NIF de propietarios de parcelas de más de una hectárea en la solicitud de la PAC 2026, según expone la conselleira.

Aboga por "trabajar conjuntamente" para hacer llegar desde Galicia una postura contraria al Ministerio a esta medida.

Todas las organizaciones agrarias han mostrado su preocupación por este asunto. Roberto García lo resume como un "tiro en el pie" que pone en riesgo la superficie agraria útil de Galicia y aboca al abandono de tierras.

Asimismo, tanto Unións Agrarias como SLG han reclamado a la Administración gallega que actúe ante las propuestas de renovación de contratos lácteos a la baja para el próximo año.

CONVOCATORIA DE LA PAC EN EL DOG

En otro orden de cosas, el Diario Oficial de Galicia publica este viernes la convocatoria anual de la PAC, con la que se prevé beneficiar a unos 23.000 agricultores y ganaderos gallegos.

A partir de este sábado, 21 de febrero, las entidades colaboradoras conveniadas con el Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) podrán empezar a presentar solicitudes, con un plazo abierto hasta el 30 de abril de 2026. Está previsto que la campaña de 2026 suponga casi 220 millones de euros para el agro.