La Xunta pide implicación al Gobierno para disminuir los efectos de las cenizas en el agua por los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, ha reivindicado las actuaciones de la Xunta para disminuir el riesgo de contaminación por la ceniza procedente de terrenos quemados en la ola de incendios registrada este verano en Galicia, a lo que ha sumado líneas de ayudas.

Lo ha hecho en la Comisión de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos del Parlamento gallego en la que ha solicitado al Gobierno central, a través de las confederaciones hidrográficas, implicación y cooperación para abordar esta cuestión tras la afectación en distintos ayuntamientos.

"La única manera de que funcione es la cooperación", ha recalcado para asegurar que la Xunta está trabajando para "cubrir el hueco que no cubren el resto".

Junto a nuevas líneas de ayudas, ha defendido la existencia de un programa de mantenimiento y contención fluvial, del que ha asegurado que les permitió actuar "desde el primer momento, desplegando barreras ya en los laterales de los ríos".

No obstante, ha incidido en que no todo es competencia de la Xunta de Galicia, aunque ha argumentado que por parte de esta se está ofreciendo "apoyo" para que las poblaciones "no tengan daños en el día a día".

Tras hacer un repaso sobre los distintos municipios en los que se ha actuado, ha recalcado que se ha llegado a "15.000 kilómetros de río" y a "más de 11.000 kilómetros de vegetación", además de acometer en algunos lugares reconstrucción de infraestructuras. "Quizá en otras confederaciones se podía haber actuado con más premura", ha añadido.

Por su parte, el diputado del PP Gonzalo Trenor, que ha planteado la pregunta sobre las medidas de la Xunta en la citada Comisión, ha defendido el trabajo "desde el primer momento" de la Administración gallega para evitar daños por los incendios, "trabajos especialmente necesarios para evitar que las cenizas llegaran a las captaciones", ha indicado. Mientras, ha pedido "más intervención de las confederaciones hidrográficas".