La Xunta, sobre el Pladiga: "Que el PSdeG no se preocupe, haremos nuestros deberes y lo haremos a tiempo"

Diego Calvo comparece ante los medios tras el Consello. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha instado este lunes al PSdeG a "no preocuparse" por el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia (Pladiga) y su actualización. "Haremos nuestros debres y lo haremos a tiempo, como todos los años", ha esgrimido.

Lo ha trasladado, a preguntas de los periodistas en la comparecencia posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, en la misma jornada en la que el PSdeG ha advertido de que, "cada día que pasa" sin que la Xunta publique el Pladiga "se acerca un poco más a una nueva catástrofe" como la vivida durante el pasado mes de agosto.

Calvo ha esgrimido que la Xunta no "aprueba" sino que "actualiza cada año" el Pladiga, que es "mucho más completo" al no conllevar solo "la prevención, sino también la extinción, la formación" y otros aspectos que no están contemplados en la ley estatal.

"Por tanto, no tenemos que aprobar cada año el Pladiga, sino actualizarlo en función de las experiencias del año anterior y de las cosas nuevas que podamos meter", ha recalcado, para añadir que "siempre" se hace "sobre estas alturas del año" ya que "hacerlo antes de la aprobación de los presupuestos" carecería de sentido.

Dicho esto, ha esgrimido que, "desde luego tiene que estar perfectamente actualizado antes de que llegue" la época de máximo riesgo contra incendios, que "empieza en el mes de junio".

A renglón seguido, ha afeado que Galicia "aún espera" la ayuda "prometida por el PSOE" --en relación al Gobierno central-- "durante el verano". "Que no se preocupe el PSdeG, nosotros haremos nuestros deberes y lo haremos a tiempo, como todos los años", ha zanjado.