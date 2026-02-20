La Xunta pone en valor proyectos que generan valor añadido y promocionan las razas autóctonas

Visita de la conselleira de medio rural a la fabrica de productos carnicos hermelindo en el poligono industrial de mondoñedo - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira del Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este viernes las nuevas instalaciones de Embutidos Hermelino, en el polígono industrial de Mondoñedo, donde ha puesto en valor proyectos como los de esta empresa, "que generan valor añadido y promocionan las razas autóctonas".

En este sentido, tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, Gómez ha recordado que la Consellería promociona este 2026 ayudas de transformación y comercialización de productos agrarios, cuya convocatoria de este año ya se publicó con un presupuesto de 19 millones de euros hasta 2028 para acciones que favorezcan el desarrollo del tejido industrial del campo gallego.

En concreto, ha explicado que estas ayudas sirven para financiar inversiones tanto para la construcción y reforma de inmuebles como para la compra de maquinaria y equipamientos nuevos o programas informáticos, entre otros.