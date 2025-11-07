La Xunta reforzará las medidas para el control de la avispa velutina, con más de 19.000 nidos retirados este año

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, ha apelado a la prevención ante la presencia de la avispa velutina, al tiempo que ha insistido en que la Xunta reforzará las medidas para su control.

Así lo ha expuesto en la Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior del Parlamento gallego y en respuesta a una pregunta planteada por la diputada del PP Felisa Rodríguez, quien ha solicitado información sobre las líneas de actuación para contener la proliferación de esta especie.

La directora xeral, que ha asegurado que el año próximo se mantendrá para las actuaciones programadas un importe de 1,7 millones, ha insistido en que se seguirá "luchando" y "reforzando" las actuales medidas.

Mientras, ha especificado que en lo que va de año han sido más de 19.600 los nidos retirados, en su mayor parte en la provincia de Pontevedra, más de 9.000, seguida de la de A Coruña, con más de 7.000; Lugo con 1.900 y más de 2.000 en la de Ourense.

Sobre las actuaciones de trampeo, ha especificado que el año pasado fueron más de 113.000 las reinas capturadas, con medidas que se han vuelto a implantar este año "con 18.500 trampas que nos permitieron duplicar las reinas hasta superar las 230.000" capturadas.

PLAN DE CHOQUE

"Desde que se activó el plan de choque el año pasado se redujeron el número de avisos un 24%, está dando buenos resultados", ha insistido para sumar a ello la formación de las personas que se encargan de esta labor, así como las labores de divulgación y prevención.

En ese sentido, ha indicado que solo en la tercera semana de octubre se recibieron 1.738 avisos, situándose en todo el mes en más de 6.300. Junto a agosto, es el mes con mayor número, lo que ha vinculado con las altas temperaturas y la mayor adaptabilidad de la especie.