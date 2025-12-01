La Xunta refuerza apoyos para contratar desempleados para prevención de fuegos con un "coordinador municipal"

Bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal en Cervo, el pasado mes de noviembre. - Carlos Castro - Europa Press

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que, "dando continuidad a la renovación integral de las políticas activas de empleo y a la apuesta estratégica a favor del rural", el Gobierno gallego reforzará en el año 2026 los apoyos a las entidades locales para la contratación de personas desempleadas en el ámbito de la prevención de incendios.

En este sentido, ha anticipado que el programa 'Galicia Suma Talento: Rural Activo', dotado con 20 millones el año que viene, supone "un nuevo enfoque" en estas ayudas incluyendo novedades como apoyos para la contratación de personas coordinadoras municipales de prevención de incendios que, en este caso, podrán rondar los 26.300 euros por persona contratada.

De este modo, "se busca fortalecer la planificación y eficacia de los trabajos de prevención de incendios forestales", pues la persona coordinadora --que podrá ser ingeniero/a de montes, ingeniero técnico/a forestal y similares- se encargará "de guiar, con base en esa planificación autonómica, el trabajo de las personas que se contraten al amparo de esta iniciativa".

Al hilo de la incorporación de esta figura, se asignará un contrato adicional para desarrollar estas labores de coordinación a todos los ayuntamientos adheridos al convenio de colaboración entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en materia de prevención y defensa contra los incendios forestales.