Lorenzana dice que las primeras ayudas de la Estrategia de Seguridad y Defensa llegarán a comienzos de 2026

VIGO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha anunciado que a comienzos del año que viene estarán disponibles las primeras ayudas para empresas que participen en la Iniciativa Estratégica de Seguridad, Defensa y Aeroespacio, aprobada por la Xunta este año.

Así lo ha señalado este jueves la conselleira en el VII Congreso Internacional Aeroespacial, celebrado en el Hotel Pazo Los Escudos de Vigo, donde ha explicado los principales instrumentos de apoyo que se van a poner en marcha en el marco de esta estrategia, dotada con 14,8 millones de euros en el presupuesto autonómico de 2026.

Lorenzana ha indicado que el Ejecutivo gallego tiene previsto lanzar, por anticipado de gasto para que esté aplicable a comienzos de año, la convocatoria de apoyo a las empresas gallegas para que ejerzan como suministradoras en ámbitos de defensa y seguridad, a través de la obtención de certificaciones específicas, homologación de sistemas y productos, obtención de autorizaciones de seguridad y elaboración de propuestas de proyectos para participar en convocatorias nacionales o europeas.

Ella ha precisado que la Xunta espera convocar en los primeros meses del año la licitación que definirá qué empresas y centros tecnológicos van a trabajar en programas conjuntos de inversión con la Administración autonómica, tras recibir un total de 78 propuestas que están siendo evaluadas.

También en esas fechas la Xunta prevé convocar una línea de ayudas para inversiones en tecnologías duales, en las que se concederá una mayor puntuación en los criterios de valoración a aquellos proyectos situados en el entorno del Parque Industrial de Rozas.

Sobre dicho enclave, Lorenzana ha subrayado que la intención es transformarlo en un gran parque empresarial donde empresas y centros tecnológicos se asienten para construir un gran núcleo de alta tecnología que sea referente en Europa.

También ha insistido en que dicho parque industrial será el primer banco de pruebas de toda España del Cielo Digital Europeo y aspira a ser el Centro de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea.

CONGRESO

En el Congreso, que ha reunido a más de 160 representantes de empresas líderes de la industria aeroespacial gallega y sus socios estratégicos, se ha debatido sobre las últimas tendencias y sobre el futuro de esta industria, estableciéndose a su vez contactos para crear nuevos proyectos y colaboraciones.

Tal como explica el Consorcio Aeroespacial Gallego (CAG), organizador del evento, la jornada comenzó con una exhibición de la Patrulla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio, para luego dar paso al acto de apertura.

"El CIAG se consolida como un foro de referencia internacional que sitúa a Galicia en el mapa aeroespacial, atrayendo a líderes y compañías de primer nivel. Es una excelente oportunidad para mostrar el potencial de nuestra industria, generar sinergias y abrir nuevas oportunidades de negocio entre empresas gallegas e internacionales", ha reivindicado CAG en un comunicado.

Su presidente, Enrique Mallón, ha destacado que hace solo 15 años el sector contaba con dos empresas. "Hoy, Galicia dispone de un ecosistema industrial formado por más de 50 compañías que colaboran activamente con la industria aeroespacial", ha puesto en valor.

"Estamos viviendo un momento de intensa actividad, en el que las empresas gallegas reflexionan sobre dónde concentrar sus esfuerzos y capacidades, tanto en proyectos tripulados como no tripulados", concluyó Mallón.