El CITIC de la UDC reúne a expertos internacionales en el ámbito estadístico

Seminario de la UDC sobre estadística - UDC

A CORUÑA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigación TIC de la Universidade da Coruña ha celebrado el 'VI Workshop SISAE', un encuentro científico que reunió a investigadores nacionales e internacionales para compartir avances en el desarrollo de métodos estadísticos capaces de proporcionar información precisa cuando los datos disponibles son limitados.

Organizado por el grupo MODES del CITIC y bajo la coordinación de la investigadora María José Lombardía, el encuentro contó con la participación de dos investigadores de reconocido prestigio internacional, Jiming Jiang, de la University of California, Davis, y Thuan Nguyen, de la Oregon Health and Science University, ambas instituciones estadounidenses.

El programa se completó con las intervenciones de las investigadoras del grupo MODES María Bugallo Porto y Naomi Diz Rosales, informa el rectorado.

"La investigación en la que se centra este encuentro busca dar respuesta a una cuestión cada vez más relevante: cómo obtener información estadística fiable sobre territorios, grupos o colectivos concretos cuando no se dispone de suficientes datos para analizarlos directamente", añade.