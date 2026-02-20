Investigadores logran transformar residuos plásticos del mar en productos para retener contaminantes

Investigadores del proyecto Polybris, de revalorización de residuos plásticos procedentes del mar. - EUROPA PRESS

Obtienen un sólido carbonoso que puede aplicarse en filtros, enmienda de suelos u otros usos

VIGO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) - El Museo do Mar de Galicia, en Vigo, ha acogido este viernes la presentación de resultados de la primera fase del proyecto Polybris, una iniciativa de investigación coordinada por el centro tecnológico ITG, con la colaboración del Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) y el Cabildo Insular de Tenerife, que busca promover la sostenibilidad y el aprovechamiento circular de los residuos plásticos presentes en las basuras marinas.

La responsable del proyecto, Estefanía Pereira Pinto, ha subrayado que Polybris (con el que también han colaborado cofradías de pescadores, organizaciones acuícolas y marisqueras) es una iniciativa de "economía circular perfecta", porque el beneficio revierte directamente sobre el sector pesquero.

De este modo, las cofradías han colaborado aportando esos residuos plásticos, rescatados del mar de forma "pasiva", durante las labores de pesca. A través de diferentes procesos termoquímicos, los investigadores han obtenido un producto de valor añadido, un sólido carbonoso ('char') que se puede utilizar en filtros o en la retención de contaminantes de aguas residuales marítimo-pesqueras.

"Gracias a este proyecto hemos recolectado alrededor de unos 187 kilos de residuos, de los cuales alrededor de 160 han sido residuos plásticos. Y esos plásticos los hemos podido valorizar en 'char', hemos conseguido alrededor de 20 kilos por cada 100 kilos de residuos plásticos", ha explicado Estefanía Pereira.

Además, ha señalado que los investigadores han logrado también, mediante gasificación, obtener un gas de síntesis que es precursor de otros combustible, alcanzando un 65 % de rendimiento energético, lo cual es "altamente interesante".

MÚLTIPLES APLICACIONES

A ese respecto, la coordinadora de Polybris ha destacado que estos descubrimientos pueden tener múltiples aplicaciones en el sector pesquero y portuario, ya que "el 'char' tiene amplias posibilidades". "Además de servir de filtro, también serviría para enmienda de suelos y otros usos (...)", ha explicado, antes de señalar que, en el caso de la industria marítima-pesquera, su uso en los filtros de depuración permite "buenas retenciones de fármacos y antibióticos, y contaminantes orgánicos en general".

Estefanía Pereira ha recordado que el uso del plástico está globalizado y que "los eventos de descargas masivas de plásticos son cada vez mayores", por tanto la aplicación de la economía circular para dar una segunda vida a estos productos cobra cada vez más importancia y es "totalmente esencial".

Finalmente, Pereira ha explicado que el proyecto está en una fase inicial, con la realización de pruebas, pero la idea es "conseguir ua buena comercialización" del producto en una fase final. "Ahora mismo estamos con pruebas para saber exactamente qué retención de contaminantes se da", ha explicado, antes de subrayar que los resultados por el momento son "altamente prometedores".