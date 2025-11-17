Premiados dos ingenieros gallegos por un sistema que controla el estado del pavimento de las carreteras

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos ingenieros aeronáuticos gallegos, Javier Losada y Juan Pan, han recibido el 'Premio Innovación Aeronáutica 2025' por un proyecto que permite evaluar el estado del pavimento de las carreteras mediante drones e inteligencia artificial.

Otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE), este galardón tiene una compensación económica de 2.000 euros a los que se suma el reconocimiento público del sector.

Así pues, este año el premio ha recaído en la start-up 'AGUIA', fundada en 2022 y que se dedica fundamentalmente a analizar datos mediante algoritmos de inteligencia artificial sobre imágenes tomadas desde drones para conocer el estado de las infraestructuras.

De esta forma, opera su sistema 'Smart Pavement Analytics'(SPA), que realiza mediciones de longitudes de grieta y áreas del resto de defectos directamente a partir de las imágenes. A continuación, genera automáticamente un informe pormenorizado de los defectos de las carreteras para que se puedan revisar independientemente del análisis automático.

Por otro lado, el jurado ha tenido en cuenta la creatividad y los beneficios del proyecto para el sector aeronáutico. Además, el COIAE destaca el uso y aplicación de la inteligencia artificial y los drones en este proyecto, así como su capacidad de continuidad en los próximos años y la posibilidad de exportación a nivel internacional.