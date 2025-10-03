Profesionales del ámbito de las TIC de puertos españoles abordan la digitalización en el sector

A CORUÑA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi un centenar de profesionales de los departamentos TIC de los puertos españoles se reúnen en A Coruña en unas jornadas de formación sobre la Inteligencia Artificial, la digitalización y la innovación.

Ha sido en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco) con expertos que trabajan en los departamentos de Informática y Transformación digital del organismo Puertos del Estado y de las diferentes autoridades portuarias.

Durante una serie de ponencias, presentaciones y mesas redondas, los participantes en el foro han compartido sus experiencias en el desempeño profesional, en unas jornadas de formación que han estado centradas en aspectos como la digitalización, Inteligencia Artificial (IA), desarrollo de infraestructuras de comunicaciones, innovación o gobernanza de las tecnologías de información.

La mayoría de las conferencias corrieron a cargo de los propios entendidos de los puertos y de Puertos del Estado. Además, intervinieron directivos de empresas coruñesas punteras en el ámbito TIC y el director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), Ignasi Belda, con una charla sobre la regulación de la IA.