La UDC acoge un evento centrado en la inteligencia artificial aplicada a la educación

Evento de la UDC sobre IA - UDC

A CORUÑA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade da Coruña (UDC) acogerá el próximo 8 de mayo la tercera edición del evento '#IAEducativaDay3', un encuentro destinado a docentes que contará con un programa centrado en la inteligencia artificial aplicada a la educación, informa el rectorado coruñés.

Esta jornada, organizada por la Asociación INTEDUA en colaboración con la UDC, la Xunta de Galicia y otras instituciones y empresas relacionadas con el ámbito educativo, se presenta como una propuesta que reunirá a 350 docentes procedentes de diversos países "con el objetivo de compartir, explorar, reflexionar y profundizar en cómo la IA está transformando la educación y el aprendizaje en nuestras comunidades".

Durante la misma, en la que participarán referentes internacionales del ámbito educativo, se podrá disfrutar de paneles de expertos internacionales, conferencias, debates, talleres, mesas redondas, la grabación de un episodio de podcast en directo y una sala online para mostrar ejemplos y buenas prácticas de la IA.

"Uno de los aspectos más destacados de la convocatoria es su orientación a la transferencia real en el aula y para los centros", explica el rectorado que subraya que se busca visibilizar iniciativas "que aporten valor educativo, aplicabilidad y coherencia metodológica".