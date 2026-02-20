La UVigo y la auxiliar de automoción Borgwarner crean una cátedra tras casi dos décadas de colaboración

El rector de la UVigo, Manuel Reigosa, y el vicepresidente de Ingeniería de BorgWarner Turbos & Thermal Technologies, Carlos Castaño, firman el acuerdo para la creación de la Cátedra Borgwarner-UVigo. - DUVI-UVIGO

VIGO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Vigo y la empresa Borgwarner Emissions Systems Spain han sellado este viernes una trayectoria de casi 20 años de colaboración con la firma de un acuerdo para crear una cátedra que promoverá el desarrollo de competencias profesionales de los alumnos y fomentará entre el alumnado preuniversitario vocaciones tecnológicas.

El acuerdo, que regula una cooperación ya estable entre ambas entidades, ha sido suscrito este viernes por el rector de la UVigo, Manuel Reigosa; los directores de las escuelas de Telecomunicaciones (EET) e Ingeniería Industrial (EEI), Rebeca P. Díaz y José Fariña; y el vicepresidente de Ingeniería de BorgWarner Turbos & Thermal Technologies, Carlos Castaño.

Según se recoge en el acuerdo, la Cátedra tendrá cinco líneas estratégicas: un programa de captación de talento; el impuslo de acciones para difundir la actividad docente e investigadora del PDI de las escuelas (EET y EEI); la colaboración en actividades transversales a la docencia, especialmente en el ámbito del Plan de Acción Tutorial y el de Mentorización, y acciones con asociaciones estudiantiles; promover acciones formativas para la capacitación, especialización y actualización de competencias de miembros de la comunidad universitaria; y organización de jornadas, competencias, seminarios y foros.

El convenio establece una aportación anual de 15.000 euros por parte de Borgwarner para esta Cátedra, que estará dirigida por la subdirectora de Infraestructura e Internacional de la Escola de Enxeñería de Telecomunicación, Verónica Santalla.

Los directores de las escuelas han agradecido la "confianza" de la empresa, y han recordado algunas líneas de colaboración que ya están en marcha. Así, han apuntado que Borgwarner es una de las empresas mecenas de la red conexiónTeleco, colabora en la elaboración del plan estratégico de la EET y en actividades de divulgación o patrocinio de premios y eventos.

Además, la próxima semana saldrán por primera vez las plazas ofertadas de la Mención Dual del Master de Ingeniería de Telecomunicación, "y una de ellas es de Borgwarner", según ha señalado Rebeca P. Díaz. La multinacioal también colabora en la formación de doctorado, en cursos o en la microcredencial 'Modelado y control de accionamientos PMSM con MARTLAB-Simulink'.