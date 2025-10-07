Xunta prevé acabar las obras del Centro de Artes Dixitais de Galicia este año e inaugurarlo en otoño de 2026

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en las obras del nuevo Centro de Artes Dixitais de Galicia - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha avanzado que prevé que las obras del nuevo Centro de Artes Dixitais de Galicia estén terminadas a finales de año y espera que su inauguración se pueda realizar en otoño de 2026.

Tal y como ha destacado durante una visita guiada por las obras, los trabajos se encuentran actualmente en el 85% y se estiman que las obras de la primera fase estén listas a final de mes. A continuación, se llevará a cabo la instalación técnica.

La obra se ha licitado por 4.45 millones y se está realizando en el que iba a ser el aparcamiento subterráneo del edificio de la Ópera, edificación que se paralizó en 2013. Recientemente, el Consello de la Xunta aprobó la ampliación del Auditorio Domingo Fontán, por 1.15 millones, obra que se estima que esté lista para marzo.

"Estamos adaptando un espacio que ya existía y estaba en desuso, los aparcamientos subterráneos del Teatro de la Música, uno de los edificios incluidos en el proyecto original de la Cidade da Cultura, pero que no llegaron a ser totalmente construidos", ha señalado López Campos.

En palabras del titular de Cultura, la construcción del centro permitirá tener unos espacios polivalentes en los que diseñar una programación cultural "mucho más específica -- del ámbito digital --, fija y estable".

Además, ha ampliado el conselleiro, otro de los objetivos es "apoyar a los nuevos creadores" proporcionándoles "apoyo" y "un espacio que funcione como un vivero de formación de nuevos talentos".

Según ha explicado el arquitecto Alberto Redondo, la primera dificultad a la que se enfrentaron fue la altura edificio, ya que al estar diseñado para ser un aparcamiento tuvieron que excavar para conseguir más altura.

También, ha desarrollado que el centro contará con un espacio de recepción o acogida, una sala de realidad virtual, y un espacio de mayor profundidad dedicado a videomapping y exposiciones inmersivas. Asimismo, tendrá una zona de laboratorios de trabajo para la experimentación digital y un área con almacén.