El 061 de Galicia asiste a 53 personas por 45 accidentes de tráfico durante este fin de semana

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 asistió a 53 personas por un total de 45 accidentes de tráfico desde las 15.00 horas del viernes hasta las 23.59 horas del domingo.

El día que se registraron más siniestros fue el sábado, con un total de 23 accidentes de tráfico y, durante el fin de semana, la central de coordinación del 061 recibió 58 llamadas en relación a accidentes de tráfico.

Las alertas generaron un 45 asistencias sanitarias por parte del personal del 061, que atendió a un total de 53 personas --el 54% de ellas eran hombres y el 46% mujeres--. Por edades, el 39% de los heridos tiene entre 30 y 44 años.

La provincia de A Coruña fue en la que más siniestros se registraron (23); seguida de la de Pontevedra (12); en la de Ourense hubo un total de seis siniestros; y cuatro en la de Lugo.

Así las cosas, en 42 accidentes los heridos fueron trasladados a los centros hospitalarios correspondientes y en 11 ocasiones fueron atendidos en el punto.

Por todo ello, los recursos sanitarios movilizados por los médicos que atendieron las llamadas fueron 52. Las ambulancias asistenciales de soporte vital avanzado asistieron en seis accidentes; las de soporte vital básico a un total de 41 siniestros; y los equipos sanitarios de Atención Primaria que completan la dotación de las ambulancias asistenciales de soporte vital básico del 061, asistieron a cinco accidentes.