El 15,7% de las viviendas familiares principales de Galicia están construidas antes de 1951

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 15,7% de las vivienda familiares principales de Galicia están construidas antes del año 1951, según los datos que publica este viernes el Instituto Galego de Estatística (IGE).

En concreto, en 2024, Galicia tenía, según esta estadística, 1.116.478 viviendas familiares principales, 8.271 viviendas más que en 2023. El 44,1% de las viviendas familiares principales de Galicia son unifamiliares.

Los ayuntamientos de las siete grandes ciudades concentran el 37,7% del total de viviendas familiares principales y más de la mitad son pisos. La provincia de Ourense es la única en la que predomina la presencia de viviendas unifamiliares.

En concreto, por municipios, Vigo cuenta con 120.223 viviendas, el 10,77%, y A Coruña acapara el 9,68%, con 108.111.

Por su parte, A Coruña es la provincia que en 2024 contaba con el mayor número de viviendas de Galicia y en la que más se incrementaron respecto al año 2023.

ANTIGÜEDAD

En lo que respecta a la antigüedad de las viviendas principales por décadas, el 18,61% se construyeron entre los años 2001 y 2010 y el 16,25% entre 1991 y el 2000.

Del total, las más antiguas, construidas antes de 1951, suponen el 15,74%. En Lugo y Ourense hay una mayor concentración de viviendas construidas antes de 1951, mientras que en A Coruña y Pontevedra el porcentaje posterior al 2001 es superior a la media.