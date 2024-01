Besteiro dice que el PP "perderá la absoluta" y que Galicia optará por el "cambio seguro" que ofrece el PSdeG

No contempla un escenario en el que pueda ser vicepresidente de la Xunta e insiste en que si hay cambio lo protagonizará su formación

MADRID / SANTIAGO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, se ha mostrado convencido de que el Partido Popular "perderá la mayoría absoluta" el próximo 18 de febrero en Galicia, cita en la que los gallegos optarán por el "cambio seguro" que ofrece el PSdeG.

"Yo creo que el PP va a perder la mayoría absoluta que tiene, que es un dato imprescindible para que se produzca el cambio en Galicia. Y, en estos 25 días que quedan hasta las elecciones, el PSOE va a incrementar cada vez más el apoyo", ha afirmado.

Besteiro se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por las encuestas en los desayunos ofrecidos por el Fórum Europa, un acto celebrado en Madrid, en el que ha sido presentado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El político socialista ha asegurado que el PSdeG apelará a la movilización con el objetivo de que "Galicia despierte" frente a esa "Galicia dormida que es la que ansia el PP para mantener su posición". "Creo que se va a producir el cambio y que el cambio lo va a protagonizar el Partido Socialista el 18 de febrero. Estoy absolutamente convencido", ha manifestado.

Para ello, el también diputado en el Congreso por la provincia de Lugo ha señalado que su formación se dirigirá a "todo ese caudal de personas que están percibiendo que el cambio es necesario" y que van a buscar un destino "útil" a su voto.

En este punto, ha indicado que los gallegos valorarán la "experiencia de gobierno" y optarán por "un equipo muy poderoso en el PSOE", con "ambición, conexión e influencia" en el Gobierno del Estado "para extraer inversiones, obras, servicios y proyectos para Galicia". "Yo creo que sumando todo eso, la gente se va a decantar por el cambio seguro y el que le ofrece un cambio con garantías es el PSOE", ha subrayado.

Por ello, ha vuelto sostener que no contempla la posibilidad de ser vicepresidente de un gobierno liderado por la nacionalista Ana Pontón. "No me voy a sentir cómodo ni incómodo, porque esa situación no se va a producir", ha dicho para insistir en que si se produce el cambio será protagonizado por el PSOE.

GALICIA, "DESCONECTADA" DEL MUNDO

Besteiro ha iniciado su intervención en el desayuno informativo llamando la atención sobre el hecho de que "Galicia se esté quedando atrás" tras 14 años de gobierno del Partido Popular.

En este punto, se ha referido al lema de "isla de estabilidad" de los populares para manifestar que es "una isla porque está desconectada del mundo" al no aprovechar las oportunidades que ofrece el Estado y Europa. "Y estable también es. Es estable en ese decrecimiento lento, sin proyectos y sin ambición", ha lamentado para ofrecer un "cambio radical a las políticas del PP".

Así, ha desgranado sus propuestas en matera de reindustrialización con base en una energía barata, limpia y próxima; ha apelado al rescate de la sanidad pública; ha incidido en la necesidad de promover la vivienda pública; y ha abogado por mejorar la cohesión territorial con unas mejores conexiones y mayores oportunidades.

De este modo, ha defendido un "nuevo modelo de país" en el que los socialistas representan el "galleguismo útil, capaz de resolver problemas y de atraer las inversiones que Galicia necesita y que supere la confrontación en la que está instalado el PP". De ello, ha puesto como ejemplo el anuncio de la construcción del nuevo buque de defensa en los astilleros de Ferrol, que supondrá 1.800 puestos de trabajo y una inversión de 439 millones.

DEFENSA DE LOS INTERESES DE GALICIA

En su discurso, además, se ha comprometido a defender los intereses de los gallegos dentro y fuera de Galicia, "lo que se espera de un presidente" y lo que, a día de hoy, "no sucede" en la Comunidad gallega.

Sobre este asunto, ha puesto como ejemplo la gestión de la situación de Argentina, donde las propuestas del nuevo presidente de ultraderecha, Javier Milei, "amenazan a la flota pesquera" gallega que faena en aquellas aguas. Frente a ello, ha destacado su "seguimiento al minuto" junto con el Gobierno de España para "defender los intereses" de los buques gallegos en Argentina.

REPROCHA LA GESTIÓN DE LA XUNTA EN FONDOS EU Y PÉLETS

Como ejemplo del déficit de la gestión de los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, ha citado la crisis motivada por la llegada de pélets a las costas gallegas tras un vertido frente a la localidad portuguesa de Viana do Castelo.

"Yo no acuso al PP de ser responsable" del vertido, ha dejado claro antes de incidir en que lo que reprocha al PP es su gestión del asunto, caracterizada, en su opinión por "la inacción". "Hay inacción y hay incompetencia", ha dicho.

"Y después, la constatación de la mentira", ha sostenido para mostrarse convencido de que lo que "irradia" de todo este asunto "no es la contaminación" por pélets, sino por "las mentiras que inundan toda la acción del PP". "Y la gente lo que está pensando es que ¿si ahora mienten en esto, en qué no están mintiendo?", ha afirmado para asegurar que es el "gran problema" que tiene ahora mismo el PP, al igual que lo tuvo Alberto Núñez Feijóo en la campaña para las elecciones del pasado 23 de julio.

MONTERO PONE EN VALOR LA CANDIDATURA DE BESTEIRO

La encargada de presentar a Gómez Besteiro ha sido la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que ha elogiado la capacidad de "persistir y volver a empezar" en referencia a las causas judiciales que le mantuvieron apartado de la primera línea política durante varios años y que finalmente quedaron archivadas.

Así ha señalado que estos días "andan algo nerviosos en el PP" porque a su juicio empiezan a pensar que el cambio de Alberto Núñez Feijóo por el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda "no ha sido una buena decisión" porque no tiene "ningún logro reseñable" y además presenta un liderazgo "débil" incapaz de estimular los cambios que necesita Galicia, según ha indicado.

Por el contrario ha señalado que esta comunidad necesita un Gobierno autonómico "que no trabaje desde el frentismo o desde la indolencia" sino con lealtad y voluntad clara de colaboración entre administraciones. "Y José Ramón, junto con todo su equipo, tienen un proyecto que ofrece crecimiento económico, igualdad y también, como no, bienestar social", ha dicho.

Montero también ha criticado el bagaje del PP en los últimos 14 años de gobierno en Galicia al señalar que ha sido un "fracaso" en terrinos de avance económico, cohesión y bienestar de la ciudadanía

"La verdad es que se le daba bien disimular a Núñez Feijóo, atrincherado en Galicia y trasladando una imagen de político relativamente moderado", ha lanzado contra el presidente nacional del PP.

"A su llegada a Madrid ha quedado al descubierto que no es así para nada. Se ha echado en brazos de un discurso radical superado por la feroz competencia que tiene tanto a la interna donde están deseando que se pegue el batacazo definitivo para sustituirlo", ha añadido.