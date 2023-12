Prado (PPdeG) defiende esperar a conocer todas las propuestas de debate electoral para decidir "cómo se gestionan"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP gallego y directora de campaña para las autonómicas, Paula Prado, ha defendido esperar a conocer todas las propuestas de debates electorales para poder pronunciarse de manera concreta sobre la presencia del candidato popular y actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

"Acabamos de convocar las elecciones hace escasamente cuatro días, se están formando los equipos de campaña; nosotros esta misma semana y serán los equipos de campaña los que decidan a qué debates se va y cómo se va y cómo se ordena todo esto", ha expresado.

Así, a renglón seguido ha señalado que están recibiendo propuestas en las últimas horas y que, por lo tanto, habrá que "ver cuántas propuestas hay encima de la mesa y cómo se gestiona eso desde los equipos de campaña".

Paula Prado, además, ha añadido que hay que ver "cómo se van a presentar" los partidos políticos a las elecciones. "El PSOE pidió primero ir en coalición con Sumar, Sumar no quería, va a ir con Podemos pero ahora Podemos dice que no quiere ir con Sumar, y pide el voto para el BNG y no sabemos si Pablo Iglesias estará reuniéndose con Ana Pontón para ver si hay una coalición", ha ironizado.

Enfrente, Prado ha situado al PP que "tiene las ideas claras" y ha zanjado que, a partir de ahí, "hay que poner un poco de calma a todo esto, escuchar qué propuestas hay, porque cada día hay una, dos o tres; y una vez que estén encima de la mesa todas las propuestas" tomar una decisión en el comité de campaña.