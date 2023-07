Sumar Galicia compromete "más escudo social" para combatir la "inaceptable" desigualdad y defiende que se redujo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista por A Coruña de Sumar, Marta Lois, ha comprometido que la formación que lidera Yolanda Díaz impulsará "más escudo social" para combatir los niveles "inaceptables" de desigualdad, pero ha defendido que durante estos años de coalición con la ferrolterrana a la cabeza se ha conseguido reducir en cinco puntos.

Acompañada del número dos de la candidatura, Manuel Lago; la cabeza de lista de Sumar por A Coruña se ha reunido con la Rede Galega de Loita contra a Pobreza (EAPN) para "escuchar" y "reconocer el inmenso trabajo de esta entidad" y para asumir sus propuestas para combatir la desigualdad, conscientes de que los niveles de exclusión "son inaceptables y son necesarias medidas de escudo social y de protección".

Marta Lois ha contrapuesto las medidas de "austericidio" durante los gobiernos del PP que llevaron a "mayores niveles de desigualdad", frente a actuaciones como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), como una de las "grandes medidas" para combatir la pobreza.

En este sentido, ha puesto el acento en que las desigualdades y la pobreza y exclusión está "muy relacionada" con la feminización y por ello es "muy importante que las políticas sociales y de incremento de los ingresos" vayan dirigidas de manera "especial" a las mujeres y jóvenes.

Al respecto, ha recordado que las mujeres entre 14 y 24 años sufren mayores desigualdades y riesgo de exlusión social que otros colectivos, por ello en el programa de Sumar se incorpora una "apuesta valiente" para las mujeres, con medidas de conciliación, actuaciones dirigidas a las madres monomarentales y con la reducción laboral y permisos por cuidados.

"NOS DIERON LA RAZÓN"

Los informes sobre la evolución de la exclusión le dieron "la razón" a las políticas, que han ido en la "buena dirección y por primera vez se corrigieron desigualdades de las familias".

"Desde la derecha se decía que no se podía, que no era posible", ha advertido, para defender lo contrario y asegurar que "no son suficientes y hay que seguir avanzando". Marta Lois también ha remarcado que las pensiones para 30.000 gallegos con retribuciones no contributivas subieron un 15 por ciento.