Podemos trata de llegar a un acuerdo con Esquerda Unida en Galicia: "Queremos intentarlos hasta el último momento"

Archivo - La candidata de Podemos a la Presidencia de la Xunta, Isabel Faraldo (i), y la exministra de Igualdad, Irene Montero (d), durante una reunión con el colectivo de técnicas de Igualdad, en la sede de Podemos, a 14 de febrero de 2024, en Vigo, Pont - Javier Vázquez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos Galicia ha asegurado que trata de llegar a un acuerdo con Esquerda Unida para concurrir juntos en la Comunidad gallega a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo han trasladado fuentes de la formación a Europa Press, que señalan que están tratando de llegar a un consenso y que quieren intentarlo "hasta el último momento".

Precisamente, pasadas las 20,00 horas de este jueves, la coordinadora de Podemos en Galicia ha asegurado en un mensaje en su perfil de la red social 'X' que la Comunidad necesita "una candidatura transformadora de izquierdas que defienda los derechos de la mayoría social y trabaje por un futuro prometedor".

"Seguimos tendiendo la mano a las compañeras de Esquerda Unida para conseguirlo. Estoy convendica de que es posible", indica.