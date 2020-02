5A.- Pachi Vázquez anuncia que Espazo Común se presentará a las autonómicas con "el único objetivo de dar voz a Ourense"

Publicado 18/02/2020 19:34:07 CET

Ve como "lo ideal" incorporar procesos de coalición y están abiertos "a incluir en su candidatura a colectivos sociales, culturales y vecinales"

OURENSE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Espazo Común, el partido presidido por el que fuera secretario xeral de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, ha anunciado que se presentará a las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril con "el único objetivo de dar voz a Ourense".

Así lo ha manifestado el propio Pachi Vázquez durante la rueda de prensa celebrada este martes en Ourense para dar a conocer que la formación política tiene "completamente tomada" la decisión de participar en las autonómicas, de manera singular en la provincia de Ourense, pero también por parte de sus compañeros de Pontevedra.

Así, el presidente de Espazo Común ha señalado que "lo ideal sería incorporar procesos de coalición". Por este motivo, se han mostrado abiertos a "incluir en su candidatura a colectivos sociales, culturales y vecinales que velen por los intereses de Ourense".

Por parte de esta formación política se han mostrado "conscientes" del escaso tiempo del que disponen para cualquier posible coalición, pero animan a que "participen con ellos" todos aquellos que "jueguen solo por Ourense".

"La Galicia vaciada se resuelve cuando nos juntamos, alcanzamos representación parlamentaria y cambiamos la situación", ha señalado Francisco Fraga, concejal de la formación en Piñor, para animar a "colectivos ourensanos a unirse y dar un salto cualitativo".

PACHI VÁZQUEZ NO SERÁ CANDIDATO

La formación decidirá en los próximos días quién encabezará la candidatura, pero todo apunta a que esta "persona clave para ellos" será Francisco Fraga.

Lo que sí han dejado claro este martes es que su candidato no será Pachi Vázquez. "A mí ahora me toca remar y empujar. Esta es una decisión que me excede absolutamente y son todos mis compañeros los que se han echado a su espalda la responsabilidad de sacar este proyecto adelante", ha anunciado Vázquez.

OBJETIVO "OURENSE"

Por parte de Espazo Común han insistido en dejar claro que "no tienen el objetivo de ganar las elecciones autonómicas", sino que "la clave es que Ourense alcance representación en el Parlamento de Galicia".

Este proyecto surge de "las ganas, la ilusión y la necesidad de hacer algo por esta provincia", ha señalado Francisco Fraga. Para cambiar la situación de Ourense apelan a "la decisión política" en el Parlamento de Galicia.

El concejal de Espazo Común en Piñor también ha manifestado que "continuamente se suceden diagnósticos por parte de todas las formaciones políticas de la mala situación de la provincia de Ourense, pero con repetirlo constantemente no llega".

LÍNEAS ROJAS

La única línea roja que se marcan desde Espazo Común para cualquier posible pacto, en el caso de obtener representación en el Parlamento de Galicia, "se llama Ourense".

"Si nosotros tenemos la llave, los que quieran gobernar Galicia tendrán que pasar por Ourense", ha declarado Pachi Vázquez.

A pesar de que desde el partido tienen sus propias "preferencias ideológicas" han señalado que "no se fían nada" a raíz de lo que están viendo. En este sentido, Pachi Vázquez ha aludido al PSOE para señalar que "en este momento Galicia tiene un problema porque no existe un PSOE gallego sino una sucursal de Ferraz".

CAMBIOS EN EL PANORAMA ELECTORAL

Preguntado por posibles cambios en el panorama electoral, Pachi Vázquez ha señalado que "la derecha sigue siendo una fuerza muy hegemónica" y que "el PSOE no gana porque no tiene un proyecto para Galicia".

En este contexto ha destacado dos factores "muy importantes" del actual presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. Por un lado, "haber sido capaz de meter en el imaginario popular que él es el que está parando a Ciudadanos y Vox en Galicia" y, por otra parte, una convocatoria de elecciones que "pilla bastante despistado a todo el mundo, sobre todo a la izquierda".