Unos 7.429 alumnos no han podido acudir a clase y 20 centros han suspendido las aulas en Lugo y Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El temporal de nieve que ha afectado a Galicia esta noche y parte de la mañana del miércoles ha impedido a un total de 7.429 alumnos acudir a clase, mientras que una veintena de centros se han visto obligados a suspender aulas, en las provincias de Lugo y Ourense, por las malas condiciones climatológicas.

La zona con mayores incidencias ha sido la provincia lucense, con 4.380 alumnos afectados, donde se han suspendido las clases en el IES de Monterroso, el IES do Camiño (Palas de Rei), el CEIP Plurilingüe San Miguel, en Paradela, el CPI Cervantes, el CPI Poeta Uxío Novoneyra (Folgoso do Courel), el CPI Plurilingüe de Navia de Suarna, el CPI Uxío Novoneyra (Pedrafita do Cebreiro), el CEIP de Samos, el CEIP Xosé Luís Taboada (Carballedo), el CEIP Plurilingüe Ponte Baliño (Pantón), el CEIP de Currelos (O Saviñao) y el CPI San Tomé do Carballo (Taboada).

A mayores, aunque han podido desarrollar su jornada lectiva, han resultado afectados unos 70 centros en los que varios de sus alumnos no han podido acudir a clase.

Las zonas afectadas han sido Alfoz, Mondoñedo, A Pontenova, Trabada, Valadouro, Abadín, Antas do Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, Friol, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Portomarín, Rábade, Riotorto, Sarria, Vilalba, Xermade, Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita, Samos, Triacastela, Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollín, Quiroga, O Saviñao, y Taboada.

OURENSE, LA SEGUNDA MÁS AFECTADA

En Ourense, por su parte, 42 centros han resultado afectados por la situación climatológica y 2.813 alumnos no han acudido a clase. De ellos, han suspendido las clases en el CEIP Vicente Risco (Cualedro), CEIP de Medeiros y CRA de Monterrei (Monterrei), CEIP Plurilingüe Rodolfo Núñez Rodríguez (Vilardevós), CEIP de Casaio (Carballeda de Valdeorras), CEIP Augusto Assía (A Mezquita), CEIP das Vendas de Barreira (Riós) e IES Carlos Casares (Viana do Bolo).

El temporal afectó así a centros de Beariz, Coles, Maside, Nogueira de Ramuín, Ribadavia, Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Rairiz de Veiga, Sarreaus, Verín, Vilardevós, Xinzo de Limia, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, A Gudiña, Manzaneda, A Mezquita, A Pobra de Trives, Riós, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, O Barco de Valdeorras, A Rúa, y Rubiá.

Por su parte, A Coruña y Pontevedra apenas han registrado incidencias. En el primer caso, la nieve ha afectado a nueve centros y 165 alumnos que no han podido acudir a clase, mientras que en Pontevedra han sido seis centros y 70 estudiantes.