El 85% de los hogares de Galicia tiene conexión a internet y un 37% de los gallegos compró 'online' en los últimos meses

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 85% de los hogares gallegos tiene conexión a internet, sumando más de 917.000 viviendas, un porcentaje que varía dependiendo de la zona geográfica en la que te sitúes, ya que en el área de Santiago supera el 91%, mientras que en el sur de Ourense baja al 71%.

Así se desprende de la Encuesta estructural a hogares sobre nuevas tecnologías publicada este viernes por el Instituto Galego de Estatística (IGE), recogida por Europa Press, que expone datos de 2022 sobre el uso de Internet, del teléfono móvil y de otros aspectos tecnológicos.

Según este estudio, los motivos por los que los hogares gallegos no tienen conexión es porque no lo necesitan, con un 52,30% de los casos, o porque tienen pocos conocimientos para usarla, con un 50,86%. Además, casi un 49% asegura que no la quieren en sus casas.

El uso de internet está más extendido entre los jóvenes de 15 a 24 años, ya que lo utilizaron en los últimos tres meses el 99,74%. Entre los niños de 5 a 14 años este porcentaje es del 87,33%. Sin embargo, su utilización va disminuyendo según aumenta la edad, ya que solo un 38,8% de los mayores de 65 años se conectó en los últimos tres meses.

En cuando a la realización de compras en la web, el 37% de los gallegos de más de 16 años realizó algún tipo de transacción en los últimos tres meses. Si se tiene en cuenta solo aquellos que han usado internet, esta cifra sube al 47,2%.

En 2022, el 86% de la población de Galicia utilizaba el teléfono móvil, un porcentaje que se ha duplicado en los últimos 20 años.

Respecto al ordenador, el 27,5% de los gallegos de cinco o más años manifestó no usarlo, mientras que más del 60% lo hizo en el último mes.

Entre otras cifras, el 71% de los gallegos de más de 16 años proporcionó datos personales por internet y el 61,5% proporcionó datos de pago en el 2022.

Asimismo, casi el 71% del total de la población gallega realizó gestiones ante las administraciones u organismos públicos a través de la red. Este porcentaje es muy superior al registrado en 2018, que se quedaba en el 51%.