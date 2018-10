Ábalos asegura que el Gobierno no es contrario al traspaso de la AP-9 pero admite que no está tomada una decisión

Publicado 07/10/2018 18:04:33 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado que el Gobierno "no es contrario al traspaso de la AP-9 a Galicia", si bien supedita la decisión a las conclusiones que se deriven de la comisión de seguimiento que se va a convocar la próxima semana y al hecho "evidente" de que lo que se haga "en una comunidad va a tener réplica inmediatamente a la otra".

"De entrada, no es contraria la posición del Gobierno, hemos quedado en estudiarlo, analizarlo y contextualizarlo en el análisis global de toda España más allá de toda Galicia, porque nos podemos encontrar con situaciones similares que habrá que encarar con el mismo criterio", ha asegurado, en entrevista en Radio Galicia de la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Ábalos ha puesto en valor que desde el Gobierno se haya procurado "que ese debate se lleve a cabo en el Congreso de los Diputados" , para analizar "con el resto de grupos parlamentarios qué decisión tomar". Y aclara, en referencia a la postura del Ejecutivo de Sánchez: "Ya le digo que en principio no es contraria.

El ministro de Fomento vincula, además, la transferencia al análisis de los beneficios que pueda reportar a los gallegos. "No necesariamente supondría beneficios, pero ese es el criterio último para tomar una decisión, de qué modo se beneficia más a los usuarios en esa vía, la próxima semana se convocará la comisión de seguimiento para abordar esa cuestión".

Cuestionado sobre el peso que pueda tener Cataluña en la resolución que se pueda adoptar, reconoce que también influirá la situación de otras infraestructuras en otros puntos del Estado.

"Hasta ahora he argumentado que me he encontrado en el Ministerio con la conexión con centros estratégicos de carácter nacional, no necesariamente tiene que ver con Cataluña, aunque es evidente que lo que hagamos en una comunidad va a tener réplica inmediatamente en otra", ha admitido.

AVE: EN 2019, CONCLUIDA LA OBRA FÍSICA

El ministro de Fomento se ha ratificado en los plazos fijados para la finalización de las obras del AVE, en 2019 y la previsible puesta en servicio en 2020.

"Yo no he dicho ninguna fecha distinta, lo que he hecho es ratificar. Todo nuestro trabajo ha estado en cumplir con esas fechas, intentar no decepcionar, no añadimos nada nuevo", expone.

De este modo, en "2019 estará toda la obra física, toda la obra acabada, y a partir de ahí el tiempo que se precisa para la puesta en servicio, pero es verdad que en 2019 los tiempos se van a acortar desde todas las ciudades gallegas conectadas con el AVE en una hora, y*la puesta en servicio del AVE lo previsible es que sea el año siguiente".

ACCIDENTE DE ANGROIS

Sobre el accidente ferroviario de Angrois, el ministro de Fomento justifica el puesto de libre designación en Adif de Andrés Cortabitarte, imputado en la causa judicial abierta.

Lo hace recordando que ya no está en el cargo que ocupaba en el momento del accidente. "Yo recibí a las víctimas, el único cargo de la época que quedaba con responsabilidad correspondía a Renfe y la propia persona presentó la dimisión, no queda ningún cargo con responsabilidad de la época", ha afirmado.

En cuanto a la investigación independiente del accidente, Ábalos, que pidió perdón a las víctimas porque entiende que "hay que hacerlo en nombre del Gobierno", mantiene la posición de Fomento expresada a la plataforma de víctimas.

"Nosotros tenemos constancia de que la comisión no quiso reabrir la cuestión, nosotros podemos pedirlo pero desde luego no imponerlo, porque sería tanto como aceptar que no son independientes", ha explicado.

Por tanto, incide en que se ha planteado "una*propuesta de conseguir una independencia cierta y objetiva*en la comisión de accidentes que en este caso englobaría a las tres que hay en la actualidad (la marítima, la ferroviaria y la aeronáutica) a través de una comisión que tenga recursos que le permitan efectivamente ejercer esa independencia".

En este sentido, argumenta que ahora mismo, aunque la independencia "es formal, la propia composición y votación de estas comisiones hace que no puedan tener las posibilidades que deberían ir vinculadas a esa independencia, no hay recursos, el personal es incompatible, no cobran más que por asistencia, por más independientes que quieran ser cuesta mucho tener gente independiente, por tanto hay que dotarla".

Así, defiende la idea de que haya "un organismo independiente que trate todas las situaciones de accidentes y que tenga recursos que garanticen la independencia".

RELACIÓN CON FEIJÓO

Ábalos, tras su reunión en Santiago con el presidente de la Xunta, ha defendido el espíritu de colaboración en el que se desarrolló el encuentro. "Tuvimos una reunión bastante densa, larga, aportó todos los temas pendientes con Fomento, yo con lo que me quedo es con el ánimo de colaboración, son administraciones con responsabilidades distintas pero que tienen el mismo propósito, yo estoy satisfecho con el espíritu de colaboración que después se vio reflejado en la comparecencia pública", ha valorado.

Se muestra dispuesto, al igual que su predecesor Íñigo de la Serna, a regresar a Galicia sin "ningún inconveniente" para evaluar el avance de los compromisos adquiridos y "si puede" "antes de los tres meses".

En cuanto a otro asunto pendiente de Fomento, la*condonación de la deuda al puerto de A Coruña, Ábalos asegura que "hay también limitaciones legales para eso" y niega que sea "un problema de voluntad política".

"Queremos ayudar al puerto de A Coruña y poner en marcha el convenio y la comisión con las distintas administraciones y ver exactamente cómo abordar la situación del puerto", ha avanzado.

En su opinión, no se puede hablar de agravio comparativo "para nada" entre valencia y la deuda del puerto de A Coruña por la construcción de la rada exterior, y critica a quienes realizan esta comparación.

"Hay a quien le gusta situar este ejemplo, y no tiene nada que ver, el puerto de Valencia no ha recibido ninguna ayuda, el consorcio de la Copa era un evento que no tiene nada que ver con el puerto, he insistido muchísimo con ello, hay muchos que buscan el agravio como justificación para las resoluciones de un problema, basta que busquen un problema para que tengamos que analizarlos, es que no tiene nada que ver, el puerto de Valencia no ha recibido nada, ahora que va a acometer la conexión ferroviaria la va a pagar el puerto", ha zanjado.

ACTUAL LEGISLATURA

El también secretario de Organización del Partido Socialista, preguntado sobre si el actual Gobierno agotará la legislatura, se ha limitado a señalar que no se trabaja con un horizonte temporal "predeterminado".

"Si trabajamos así no asumiríamos nada, todo es limitado, el tiempo que esté tengo que cumplir y adelantar cuestiones, independientemente de si esté yo o esté otro, todo tiene que pasar", ha añadido, para rematar recordando que su antecesor estuvo "18 meses".

Tampoco ha puesto fechas concretas a la elección de candidatos para las municipales en Galicia, limitándose a asegurar que será "antes de finales de año".