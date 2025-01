Abel Caballero prefiere una AP-9 gestionada por el Estado y gratuita, porque "todo aquello que tiene la Xunta no va"

VIGO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a reclamar este viernes la gratuidad de la autopista AP-9 y, de forme inmediata, en el tramo entre la ciudad olívica y la ciudad de Pontevedra, pero ha ido más allá y ha expresado claramente su preferencia sobre qué administración debe gestionarla: "Si me preguntan a mí, yo quiero que la gestione España, porque es quien puede pagar, si la gestionara Galicia no podría pagar la indemnización, España sí".

Así lo ha manifestado a preguntas de los medios en una comparecencia tras una reunión del gobierno local. El regidor olívico ha señalado que le da "exactamente igual" quién gestione la Autopista del Atlántico, pero ha expresado su preferencia porque sea el Gobierno central. "Complejos en eso, ninguno. Que la gestione España, pero que lo haga con gratuidad", ha subrayado.

Caballero ha incidido en que "lo importante" para él, como alcalde, es que la autopista sea gratuita y, preguntado acerca de la transferencia de la AP-9, el alcalde ha reiterado: "Me es igual, lo que me preocupa es que todo aquello que tiene la Xunta no va, porque no tiene dinero para que vaya".

Al respecto, ha recordado que las autopistas autonómicas siguen manteniendo los peajes, y ha repetido que, lo que le importa, es que la AP-9 sea gratuita y "que la gestione el Estado". "¿La está gestionando mal? No, lo hace bien", ha añadido.

No obstante, ha matizado que sí hubo un momento de mala gestión de la Autopista por parte del Estado, y fue con el gobierno de Aznar que prorrogó la concesión hasta 2048. "El resto lo están haciendo bien, pero cuando Aznar dio la prórroga, éso sí que fue una navallada a Galicia", ha proclamado.

Por otra parte, el alcalde de Vigo, ha expresado su deseo de que el alcalde de Pontevedra también se pronuncie, al igual que él, sobre la importancia de que se levante el peaje entre ambas ciudades, y ha descartado buscar un frente común con otros municipios en el área de influencia de la AP-9. "Yo actúo como alcalde de Vigo, que cada ayuntamiento haga lo que quiera", ha afirmado.

DESMARCADO DEL PSdeG

Con estas manifestaciones sobre la gestión de la autopista, Abel Caballero se desmarca de la posición del PSdeG, que apoya la transferencia de la AP-9 a Galicia, una posición que plasmó en el Parlamento autonómico con su respaldo a una iniciativa dirigida al Congreso para impulsar dicha transferencia (también apoyada por PP y BNG).

Así, en junio, la Cámara Baja dio luz verde, con el rechazo de Vox, a la toma en consideración de una proposición de ley sobre el traspaso. No obstante, dos días después, el PSOE se abstuvo en la votación de una iniciativa pactada por PP y BNG para instar al Gobierno a transferir la autopista, suprimir los peajes y anular la concesión hasta 2048.

De hecho, el primero en 'enfriar' la posibilidad de ese traspaso ha sido el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, que ve difícil encaje jurídico a la transferencia y que tampoco ve viable económicamente el rescate de la concesión.