Abel Caballero repite que el PP "no soporta" el éxito de la Navidad de Vigo, "mucho más que el del Xacobeo"

VIGO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado que el PP y el BNG "nunca" han "hablado bien" de la campaña navideña de la ciudad, y, en el caso de los 'populares', ha repetido que "no soportan" que sea un éxito, "el éxito turístico más importante de Galicia, mucho más que el Xacobeo, al que la Xunta dedica cientos de millones".

Así lo ha expresado el regidor olívico en unas declaraciones remitidas a los medios, y tras las críticas del PP por la forma en que el Ayuntamiento regulará el acceso a las calles del centro con tráfico restringido durante la Navidad: mediante una tarjeta exclusiva para residentes empadronados, sin tener en cuenta a trabajadores, usuarios de plazas de garaje no empadronados, y otros casos.

Según ha explicado Caballero, esta medida se tomó para "dar facilidades a los residentes del centro" y "el PP se opone". "La protesta es porque el PP y el BNG no soportan que la Navidad sea un éxito tan importante que toda España está esperando a que el alcalde de Vigo diga el día en que enciende la Navidad", ha señalado.

El alcalde ha incidido en que ni el PP ni Rueda soporta que Vigo tenga "el éxito turístico más importante de Galicia, mucho más que el Xacobeo, al que la Xunta dedica cientos de millones". "Le pregunto a los ciudadanos cuantas veces oyeron a Rueda hablar bien de la Navidad de Vigo, o a Feijóo o al PP o al BNG. Nunca, son los únicos en España que hablan mal de la Navidad, no soportan los éxitos de la ciudad", ha sentenciado.

"NO HAY MÁS SORDO QUE EL QUE NO QUIERE OIR"

En respuesta a las palabras del regidor, el portavoz del PP, Miguel Martín, ha insistido en que los 'populares' no están en contra de la Navidad de Vigo, ni de dar facilidades a los residentes del centro, aunque cuestionan el método de las tarjetas de acceso. "Lo hemos dicho muchas veces, pero no hay más sordo que el que no quiere oir, y ese es el problema, que Abel Caballero no escucha a nadie", ha señalado el edil.

Según ha subrayado, si el alcalde "prestara un mínimo de atención" se daría cuenta de que la campaña navideña viguesa tiene "muchas cosas que solucionar", y ha advertido de que "enrocarse en que la Navidad de Vigo es perfecta y no tiene margen de mejora es no ver la realidad".

Miguel Martín ha recordado que los propios vecinos han cuestionado el sistema de las tarjetas de acceso, por llevar impresos los datos personales de los solicitantes y por no solucionar el acceso a trabajadores o a otras personas que necesitan acceder a la zona y no están empadronadas. "Pero para resolver un problema, primero hay que admitirlo y no acusar a los demás de antivigueses o antinavideños", ha apostillado, antes de incidir en que "nadie discute el éxito de la Navidad, pero estaría bien cuidar a quienes sufren sus consecuencias no deseadas, empezando por escucharles".