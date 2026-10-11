Los acampados por la vivienda de Santiago convocan este lunes una concentración "antirracista y anticolonial"

Varias personas durante una acampada por la vivienda, en la plaza del Obradoiro, a 1 de octubre de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de personas racializadas de la acampada de la Praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, apoyadas por el Foro Galego de Inmigración, promueven este lunes una concentración "antirracista y anticolonial" que pretende, entre otros, denunciar el racismo experimentado en el acceso a la vivienda.

Coincidiendo con el 12 de octubre, la protesta tiene un doble objetivo, que consiste en exponer, un año más, que "no hay nada que celebrar" y "hacer memoria" del "terrible" genocidio al que fueron sometidos los pueblos indígenas de América por parte de las poblaciones blancas de Europa.

Está previsto que la concentración se celebre a las 12.00 horas del lunes en la misma plaza, junto a las tiendas de campaña que desde hace más de una semana permanecen junto a la Catedral. En línea con el objetivo de la acampada, el acto busca poner el foco en un derecho "de prácticamente imposible acceso" de forma específica para las personas migrantes y racializadas.

"Añadimos a la problemática estructural del mercado de la vivienda, el racismo que de forma indisimulada aplican rentistas, inmobiliarias y otros propietarios, haciendo imposible el acceso, que cuando se produce, normalmente por habitaciones, es en condiciones de explotación con precios abusivos", explican.

También denuncian que el 12 de octubre es "símbolo del inicio de un capitalismo explotador", que, en sus palabras, "continúa en la base del sistema económico actual y que sigue explotando a los pueblos de América y del resto del tercer mundo". De igual modo, consideran que este modelo provoca "profundas desigualdades" en los países enriquecidos que, a su vez, "explican la conversión de la vivienda en un bien de riqueza económica para los propietarios".