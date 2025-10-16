Un accidente de un camión que transportaba madera obliga a cortar la AP-9 en Portas (Pontevedra) al caer la carga

Estado del camión tras chocar contra la mediana - GUARDIA CIVIL

Veinte minutos después se produce una colisión entre dos turismos con tres heridos leves

PONTEVEDRA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de un camión que transportada madera ha obligado a cortar la AP-9 en Portas (Pontevedra) al caer la carga. Por el momento continúan cerrados dos carriles -- uno en cada dirección -- de la autopista.

Según ha informado la Guardia Civil consultada por Europa Press, el accidente tuvo lugar a las 17:39 horas de la tarde a la altura del Ayuntamiento de Portas (Pontevedra) y el conductor salió ileso.

El camión, que portaba virutas de madera, ha chocado contra la mediana tras reventar una de sus ruedas en la AP9. El accidente ha provocado cortes en ambos carriles en el kilómetro 114 por el desplazamiento de la carga del vehículo.

COLISIÓN POR ALCANCE

Aproximadamente veinte minutos después y con un kilómetro de diferencia se ha producido una colisión por alcance entre dos turismos que circulaban en el kilómetro 113.

Informa la Guardia Civil que tres personas han resultado heridas leves.