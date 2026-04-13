Un accidente entre dos coches provoca colas kilométricas en la AP-9 a su paso por Vigo y deja una persona herida

Imagen de la cámara de la DGT tras el accidente, con cola en el Puente de Rande. - DGT

VIGO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo accidente entre dos coches a la entrada de los túneles de A Madroa en la AP-9 a su paso por Vigo ha provocado colas kilométricas que han afectado a la circulación en el Puente de Rande y ha dejado una persona herida con dolor en una pierna.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 07.30 horas en el punto kilométrico 152 de la autopista, a la altura de los túneles de A Madroa en dirección Aeropuerto.

Pese a que en un principio la persona que alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias indicaba que no parecía haber heridos y que las personas implicadas estaban fuera de los coches, finalmente uno de los conductores llamó asegurando que tenía dolor en una pierna y necesitaba asistencia médica.

Por ello, se desplazaron hasta el lugar Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y el Servicio de Mantenimiento de la autopista.